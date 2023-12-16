Gazeta Wyborcza: у Туска не хватает денег на зарплаты сотрудникам

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Глава Украины. Сайт президента Украины, туск дональд
В Канцелярии Дональда Туска не хватает трех миллионов злотых Фото:

Канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска не хватает денег для выплаты зарплаты сотрудникам ведомства. Об этом сообщает глава канцелярии Ян Грабец.

«Первый обзор бюджета в канцелярии премьер-министра приносит удивительные данные. Оказывается, в канцелярии, управляемой бывшим премьер-министром, не хватит средств на выплату заработной платы работникам в декабре», — заявил Ян Грабец на пресс-конференции, передает польская Gazeta Wyborcza.

Он отметил, что в бюджете не хватает трех миллионов злотых (более 68 миллионов рублей), которые должны были пойти, прежде всего, на зарплату чиновникам, занимающихся госбезопасностью и иностранными связями.

Дональд Туск вступил в должность пример-министра, сменив Матеуша Моравецкого, сообщает «Царьград». До этого депутаты Сейма (нижней палаты парламента страны) проголосовали за вотум доверия правительству Туска. Подробнее о том, чем известен Туск в материале URA.RU.

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Канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска не хватает денег для выплаты зарплаты сотрудникам ведомства. Об этом сообщает глава канцелярии Ян Грабец. «Первый обзор бюджета в канцелярии премьер-министра приносит удивительные данные. Оказывается, в канцелярии, управляемой бывшим премьер-министром, не хватит средств на выплату заработной платы работникам в декабре», — заявил Ян Грабец на пресс-конференции, передает польская Gazeta Wyborcza. Он отметил, что в бюджете не хватает трех миллионов злотых (более 68 миллионов рублей), которые должны были пойти, прежде всего, на зарплату чиновникам, занимающихся госбезопасностью и иностранными связями. Дональд Туск вступил в должность пример-министра, сменив Матеуша Моравецкого, сообщает «Царьград». До этого депутаты Сейма (нижней палаты парламента страны) проголосовали за вотум доверия правительству Туска. Подробнее о том, чем известен Туск в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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