Gazeta Wyborcza: у Туска не хватает денег на зарплаты сотрудникам

16 декабря 2023 в 05:47 Размер текста - 17 +

В Канцелярии Дональда Туска не хватает трех миллионов злотых Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска не хватает денег для выплаты зарплаты сотрудникам ведомства. Об этом сообщает глава канцелярии Ян Грабец. «Первый обзор бюджета в канцелярии премьер-министра приносит удивительные данные. Оказывается, в канцелярии, управляемой бывшим премьер-министром, не хватит средств на выплату заработной платы работникам в декабре», — заявил Ян Грабец на пресс-конференции, передает польская Gazeta Wyborcza. Он отметил, что в бюджете не хватает трех миллионов злотых (более 68 миллионов рублей), которые должны были пойти, прежде всего, на зарплату чиновникам, занимающихся госбезопасностью и иностранными связями. Дональд Туск вступил в должность пример-министра, сменив Матеуша Моравецкого, сообщает «Царьград». До этого депутаты Сейма (нижней палаты парламента страны) проголосовали за вотум доверия правительству Туска. Подробнее о том, чем известен Туск в материале URA.RU.

Канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска не хватает денег для выплаты зарплаты сотрудникам ведомства. Об этом сообщает глава канцелярии Ян Грабец. «Первый обзор бюджета в канцелярии премьер-министра приносит удивительные данные. Оказывается, в канцелярии, управляемой бывшим премьер-министром, не хватит средств на выплату заработной платы работникам в декабре», — заявил Ян Грабец на пресс-конференции, передает польская Gazeta Wyborcza. Он отметил, что в бюджете не хватает трех миллионов злотых (более 68 миллионов рублей), которые должны были пойти, прежде всего, на зарплату чиновникам, занимающихся госбезопасностью и иностранными связями. Дональд Туск вступил в должность пример-министра, сменив Матеуша Моравецкого, сообщает «Царьград». До этого депутаты Сейма (нижней палаты парламента страны) проголосовали за вотум доверия правительству Туска. Подробнее о том, чем известен Туск в материале URA.RU.