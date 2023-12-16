Кулеба оценил выходку Шольца в адрес Венгрии на встрече лидеров ЕС

Кулеба назвал подарком из Берлина согласие ЕС на переговоры о приеме Украины

17 декабря 2023 в 02:40 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц старается допустить вступление Украины в ЕС Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Старания канцлер ФРГ Олаф Шольц по преодолению вето Венгрии (право, означающее полномочие лица в одностороннем порядке заблокировать принятие какого-либо решения — прим. URA.RU) на начало переговоров Евросоюза с Украиной войдут в историю. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «То, что канцлер Германии сделал на саммите, чтобы устранить угрозу вето со стороны Венгрии, войдет в историю как акт германского лидерства в интересах Европы», — сказал Кулеба газете Bild. По его словам, Шольц вызвал на этой неделе «искреннее и заслуженное восхищение» со стороны украинцев. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что у страны есть возможность остановить процесс принятия Украины в Евросоюз еще 75 раз, так как окончательное решение будут принимать парламенты 27 стран. При этом Кремль с интересом следит за тем, как в ЕС решают вопросы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Германия посылает руководителей государств за кофе. Так он прокомментировал ситуацию, когда Олаф Шольц предложил венгерскому премьеру Виктору Орбану покинуть обсуждение вхождения Украины в ЕС и сходить за кофе.

Старания канцлер ФРГ Олаф Шольц по преодолению вето Венгрии (право, означающее полномочие лица в одностороннем порядке заблокировать принятие какого-либо решения — прим. URA.RU) на начало переговоров Евросоюза с Украиной войдут в историю. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «То, что канцлер Германии сделал на саммите, чтобы устранить угрозу вето со стороны Венгрии, войдет в историю как акт германского лидерства в интересах Европы», — сказал Кулеба газете Bild. По его словам, Шольц вызвал на этой неделе «искреннее и заслуженное восхищение» со стороны украинцев. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что у страны есть возможность остановить процесс принятия Украины в Евросоюз еще 75 раз, так как окончательное решение будут принимать парламенты 27 стран. При этом Кремль с интересом следит за тем, как в ЕС решают вопросы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Германия посылает руководителей государств за кофе. Так он прокомментировал ситуацию, когда Олаф Шольц предложил венгерскому премьеру Виктору Орбану покинуть обсуждение вхождения Украины в ЕС и сходить за кофе.