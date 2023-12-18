18 декабря 2023

Челябинцев предупредили о шторме и метелях

ЕДДС: в Челябинской области ожидается ветер 20 метров в секунду и метели
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Челябинск, снег, пешеход, буран, метель, погода, непогода, городской пейзаж, снегопад, климат
Сильный ветер и метели накроют регион 20 декабря Фото:

В Челябинской области 20 декабря ожидаются метели и ветер скоростью 20 метров в секунду. О шторме URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска (ЕДДС).

«По данным Челябинского ЦГМС, днем 20 декабря в регионе местами ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Районы региона накроют метели», — сообщили в ЕДДС.

Температура воздуха в этот день поднимется до одного градуса, а ночью столбики термометров опустятся до минус 8—14 градусов. В областном центре ожидают температуру в минус 2—4 градуса.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области 20 декабря ожидаются метели и ветер скоростью 20 метров в секунду. О шторме URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска (ЕДДС). «По данным Челябинского ЦГМС, днем 20 декабря в регионе местами ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Районы региона накроют метели», — сообщили в ЕДДС. Температура воздуха в этот день поднимется до одного градуса, а ночью столбики термометров опустятся до минус 8—14 градусов. В областном центре ожидают температуру в минус 2—4 градуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...