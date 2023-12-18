Челябинцев предупредили о шторме и метелях

Сильный ветер и метели накроют регион 20 декабря
В Челябинской области 20 декабря ожидаются метели и ветер скоростью 20 метров в секунду. О шторме URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска (ЕДДС).
«По данным Челябинского ЦГМС, днем 20 декабря в регионе местами ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Районы региона накроют метели», — сообщили в ЕДДС.
Температура воздуха в этот день поднимется до одного градуса, а ночью столбики термометров опустятся до минус 8—14 градусов. В областном центре ожидают температуру в минус 2—4 градуса.
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