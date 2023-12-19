В Озерске из-за аварии на теплотрассе закрыли корпус детского сада

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ЖКХ. Челябинск, коммунальная авария, зима, жкх, вакуум, мороз, теплотрасса, пар
Авария на теплотрассе произошла в начале декабря Фото:

В Озерске Челябинской области из-за аварии на теплотрассе три группы одного корпуса детского сада расформировали по другим корпусам. Часть детей отправлены домой до окончания ремонта, сообщила URA.RU заведующая детсадом №10 Юлия Батуева.

«Авария на теплотрассе произошла в первых числах декабря, но из-за морозов рабочие не смогли оперативно приступить к ремонту. Мы расформировали три группы детей, 11 и 17 детей поместили в другие корпусы нашего же детского сада, часть воспитанников родители смогли оставить дома», — уточнила URA.RU Батуева.

По словам заведующей, сейчас ремонт теплотрассы ведется очень активно. Работники детского сада рассчитывают, что запуск полноценного отопления произойдет уже до Нового года, чтобы провести праздничные мероприятия в своих группах.

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В Озерске Челябинской области из-за аварии на теплотрассе три группы одного корпуса детского сада расформировали по другим корпусам. Часть детей отправлены домой до окончания ремонта, сообщила URA.RU заведующая детсадом №10 Юлия Батуева. «Авария на теплотрассе произошла в первых числах декабря, но из-за морозов рабочие не смогли оперативно приступить к ремонту. Мы расформировали три группы детей, 11 и 17 детей поместили в другие корпусы нашего же детского сада, часть воспитанников родители смогли оставить дома», — уточнила URA.RU Батуева. По словам заведующей, сейчас ремонт теплотрассы ведется очень активно. Работники детского сада рассчитывают, что запуск полноценного отопления произойдет уже до Нового года, чтобы провести праздничные мероприятия в своих группах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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