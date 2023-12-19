В Озерске из-за аварии на теплотрассе закрыли корпус детского сада

19 декабря 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Авария на теплотрассе произошла в начале декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Озерске Челябинской области из-за аварии на теплотрассе три группы одного корпуса детского сада расформировали по другим корпусам. Часть детей отправлены домой до окончания ремонта, сообщила URA.RU заведующая детсадом №10 Юлия Батуева. «Авария на теплотрассе произошла в первых числах декабря, но из-за морозов рабочие не смогли оперативно приступить к ремонту. Мы расформировали три группы детей, 11 и 17 детей поместили в другие корпусы нашего же детского сада, часть воспитанников родители смогли оставить дома», — уточнила URA.RU Батуева. По словам заведующей, сейчас ремонт теплотрассы ведется очень активно. Работники детского сада рассчитывают, что запуск полноценного отопления произойдет уже до Нового года, чтобы провести праздничные мероприятия в своих группах.

В Озерске Челябинской области из-за аварии на теплотрассе три группы одного корпуса детского сада расформировали по другим корпусам. Часть детей отправлены домой до окончания ремонта, сообщила URA.RU заведующая детсадом №10 Юлия Батуева. «Авария на теплотрассе произошла в первых числах декабря, но из-за морозов рабочие не смогли оперативно приступить к ремонту. Мы расформировали три группы детей, 11 и 17 детей поместили в другие корпусы нашего же детского сада, часть воспитанников родители смогли оставить дома», — уточнила URA.RU Батуева. По словам заведующей, сейчас ремонт теплотрассы ведется очень активно. Работники детского сада рассчитывают, что запуск полноценного отопления произойдет уже до Нового года, чтобы провести праздничные мероприятия в своих группах.