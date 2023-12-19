Суд решил судьбу экс-главы СК по Керчи, подозреваемому в растрате

По решению Басманного суда Москвы бывшему главе следственного отдела по Керчи СКР Денису Захожих запретили определенные действия. Его подозревают в растрате, пишет ТАСС.
«Отказать в удовлетворении ходатайства следствия об избрании Захожих меры пресечения в виде содержания под стражей. Избрать подозреваемому меру пресечения в виде запрета определенных действий до 9 февраля следующего года», — постановление суда приводит издание.
Захожих инкриминируют ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Прочие подробности дела не разглашаются.
Захожих возглавил керченское отделение СКР в 2018 году. Сейчас он находится на пенсии.
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