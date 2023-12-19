Суд решил судьбу экс-главы СК по Керчи, подозреваемому в растрате

20 декабря 2023 в 01:31 Размер текста - 17 +

Следствие ходатайствовало, чтобы Дениса Захожих заключили под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По решению Басманного суда Москвы бывшему главе следственного отдела по Керчи СКР Денису Захожих запретили определенные действия. Его подозревают в растрате, пишет ТАСС. «Отказать в удовлетворении ходатайства следствия об избрании Захожих меры пресечения в виде содержания под стражей. Избрать подозреваемому меру пресечения в виде запрета определенных действий до 9 февраля следующего года», — постановление суда приводит издание. Захожих инкриминируют ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Прочие подробности дела не разглашаются. Захожих возглавил керченское отделение СКР в 2018 году. Сейчас он находится на пенсии.

По решению Басманного суда Москвы бывшему главе следственного отдела по Керчи СКР Денису Захожих запретили определенные действия. Его подозревают в растрате, пишет ТАСС. «Отказать в удовлетворении ходатайства следствия об избрании Захожих меры пресечения в виде содержания под стражей. Избрать подозреваемому меру пресечения в виде запрета определенных действий до 9 февраля следующего года», — постановление суда приводит издание. Захожих инкриминируют ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Прочие подробности дела не разглашаются. Захожих возглавил керченское отделение СКР в 2018 году. Сейчас он находится на пенсии.