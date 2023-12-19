19 декабря 2023

Суд решил судьбу экс-главы СК по Керчи, подозреваемому в растрате

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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Следствие ходатайствовало, чтобы Дениса Захожих заключили под стражу Фото:

По решению Басманного суда Москвы бывшему главе следственного отдела по Керчи СКР Денису Захожих запретили определенные действия. Его подозревают в растрате, пишет ТАСС.

«Отказать в удовлетворении ходатайства следствия об избрании Захожих меры пресечения в виде содержания под стражей. Избрать подозреваемому меру пресечения в виде запрета определенных действий до 9 февраля следующего года», — постановление суда приводит издание.

Захожих инкриминируют ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Прочие подробности дела не разглашаются.

Захожих возглавил керченское отделение СКР в 2018 году. Сейчас он находится на пенсии.

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По решению Басманного суда Москвы бывшему главе следственного отдела по Керчи СКР Денису Захожих запретили определенные действия. Его подозревают в растрате, пишет ТАСС. «Отказать в удовлетворении ходатайства следствия об избрании Захожих меры пресечения в виде содержания под стражей. Избрать подозреваемому меру пресечения в виде запрета определенных действий до 9 февраля следующего года», — постановление суда приводит издание. Захожих инкриминируют ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Прочие подробности дела не разглашаются. Захожих возглавил керченское отделение СКР в 2018 году. Сейчас он находится на пенсии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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