Эксперты раскрыли, сколько екатеринбуржцы тратят денег и времени на ремонт жилья

Треть екатеринбуржцев тратят на ремонт квартиры 400 тысяч рублей

20 декабря 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Большая часть екатеринбуржцев заканчивают ремонт квартиры до полугода Фото: Георгий Бергал © URA.RU Треть жителей Екатеринбурга тратят на ремонтные работы в квартире от 300 тысяч до 400 тысяч рублей. За ремонт частного дома порядка 27% горожан отдают до 200 тысяч рублей. Чаще всего работы заканчиваются до полугода, поделились исследованием с корреспондентом URA.RU в сервисе «ВсеИнструменты.ру» и агентстве A2:Research. «Почти каждый десятый опрошенный (9%) потратил на ремонтные работы в квартире от 100 до 200 тысяч рублей, треть (30%) — от 300 до 400 тысяч рублей. У 19% работы обошлись в сумму до 50 тысяч рублей, 12% потратили от 50 до 100 тыс. рублей. Большинство жителей Екатеринбурга (27%) потратили на ремонт в частном доме от 50 до 200 тысяч рублей. 17% удалось уложиться в сумму до 50 тысяч рублей. Еще 10% потратили от 200 до 300 тысяч рублей. Каждый десятый (7%) вложил в ремонт сумму свыше трех миллионов рублей», — говорится в сообщении. Согласно исследованию, 30% жителей уральской столицы потратили на ремонт квартиры от трех до шести месяцев. Порядка 21% затратили менее одного месяца, 19% — от одного до трех месяцев. От девяти месяцев до года делали ремонт 7% жителей Екатеринбурга, а более одного года — 5%. В первую очередь горожане стараются провести ремонт спальни, после чего идет гостиная. На третьем месте прихожая, а на четвертом — кухня. Следом идет ремонт ванной комнаты и туалета. На предпоследнем месте оказалась детская комната. Рейтинг закрывает зона коридоров между комнатами. С каждым годом екатеринбуржцы все больше перекладывают домашние дела и обращаются в клининг. В октябре 2023 года спрос на специалистов по уборке вырос на 100%. Одни из самых популярных услуг стали генуборка и дезинфекция. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Треть жителей Екатеринбурга тратят на ремонтные работы в квартире от 300 тысяч до 400 тысяч рублей. За ремонт частного дома порядка 27% горожан отдают до 200 тысяч рублей. Чаще всего работы заканчиваются до полугода, поделились исследованием с корреспондентом URA.RU в сервисе «ВсеИнструменты.ру» и агентстве A2:Research. «Почти каждый десятый опрошенный (9%) потратил на ремонтные работы в квартире от 100 до 200 тысяч рублей, треть (30%) — от 300 до 400 тысяч рублей. У 19% работы обошлись в сумму до 50 тысяч рублей, 12% потратили от 50 до 100 тыс. рублей. Большинство жителей Екатеринбурга (27%) потратили на ремонт в частном доме от 50 до 200 тысяч рублей. 17% удалось уложиться в сумму до 50 тысяч рублей. Еще 10% потратили от 200 до 300 тысяч рублей. Каждый десятый (7%) вложил в ремонт сумму свыше трех миллионов рублей», — говорится в сообщении. Согласно исследованию, 30% жителей уральской столицы потратили на ремонт квартиры от трех до шести месяцев. Порядка 21% затратили менее одного месяца, 19% — от одного до трех месяцев. От девяти месяцев до года делали ремонт 7% жителей Екатеринбурга, а более одного года — 5%. В первую очередь горожане стараются провести ремонт спальни, после чего идет гостиная. На третьем месте прихожая, а на четвертом — кухня. Следом идет ремонт ванной комнаты и туалета. На предпоследнем месте оказалась детская комната. Рейтинг закрывает зона коридоров между комнатами. С каждым годом екатеринбуржцы все больше перекладывают домашние дела и обращаются в клининг. В октябре 2023 года спрос на специалистов по уборке вырос на 100%. Одни из самых популярных услуг стали генуборка и дезинфекция.