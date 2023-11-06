06 ноября 2023

Екатеринбуржцы стали меньше заниматься домашней уборкой

«Авито»: в Екатеринбурге за год на 20% увеличилось предложение по клинингу
© Служба новостей «URA.RU»
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Обработка общественных мест жилого фонда Екатеринбурга дезинфицирующими растворами. Екатеринбург, уборщица, уборка, чистота, клининг, санитарные принадлежности
В Екатеринбурге спрос на услуги специалистов по уборке вырос на 100% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года Фото:

С каждым годом жители Екатеринбурга все больше делегируют домашние дела и обращаются в компании по клинингу. В октябре 2023 года спрос на услуги специалистов по уборке вырос на 100% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуги».

«Среди наиболее распространенных запросов: генеральная уборка (спрос вырос на 83%), дезинфекция и дезинсекция (+171%), мойка окон (+16%), уборка после ремонта (+30%), чистка ковров (+105%), чистка мягкой мебели (+120%). Интерес к регулярной поддерживающей уборке также вырос на треть (+36%)», — поделился собеседник. В целом за последний год количество предложений по всем видам уборки в Екатеринбурге выросло на 20%.

Ранее сообщалось, что свердловчане стали более практичны в подготовке к Новогодним корпоративам. Ответственные за организацию корпоратива начали подготовку за три месяца до праздника.

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С каждым годом жители Екатеринбурга все больше делегируют домашние дела и обращаются в компании по клинингу. В октябре 2023 года спрос на услуги специалистов по уборке вырос на 100% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуги». «Среди наиболее распространенных запросов: генеральная уборка (спрос вырос на 83%), дезинфекция и дезинсекция (+171%), мойка окон (+16%), уборка после ремонта (+30%), чистка ковров (+105%), чистка мягкой мебели (+120%). Интерес к регулярной поддерживающей уборке также вырос на треть (+36%)», — поделился собеседник. В целом за последний год количество предложений по всем видам уборки в Екатеринбурге выросло на 20%. Ранее сообщалось, что свердловчане стали более практичны в подготовке к Новогодним корпоративам. Ответственные за организацию корпоратива начали подготовку за три месяца до праздника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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