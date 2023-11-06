Екатеринбуржцы стали меньше заниматься домашней уборкой

«Авито»: в Екатеринбурге за год на 20% увеличилось предложение по клинингу

07 ноября 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге спрос на услуги специалистов по уборке вырос на 100% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года Фото: Анна Майорова © URA.RU С каждым годом жители Екатеринбурга все больше делегируют домашние дела и обращаются в компании по клинингу. В октябре 2023 года спрос на услуги специалистов по уборке вырос на 100% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуги». «Среди наиболее распространенных запросов: генеральная уборка (спрос вырос на 83%), дезинфекция и дезинсекция (+171%), мойка окон (+16%), уборка после ремонта (+30%), чистка ковров (+105%), чистка мягкой мебели (+120%). Интерес к регулярной поддерживающей уборке также вырос на треть (+36%)», — поделился собеседник. В целом за последний год количество предложений по всем видам уборки в Екатеринбурге выросло на 20%. Ранее сообщалось, что свердловчане стали более практичны в подготовке к Новогодним корпоративам. Ответственные за организацию корпоратива начали подготовку за три месяца до праздника.

С каждым годом жители Екатеринбурга все больше делегируют домашние дела и обращаются в компании по клинингу. В октябре 2023 года спрос на услуги специалистов по уборке вырос на 100% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуги». «Среди наиболее распространенных запросов: генеральная уборка (спрос вырос на 83%), дезинфекция и дезинсекция (+171%), мойка окон (+16%), уборка после ремонта (+30%), чистка ковров (+105%), чистка мягкой мебели (+120%). Интерес к регулярной поддерживающей уборке также вырос на треть (+36%)», — поделился собеседник. В целом за последний год количество предложений по всем видам уборки в Екатеринбурге выросло на 20%. Ранее сообщалось, что свердловчане стали более практичны в подготовке к Новогодним корпоративам. Ответственные за организацию корпоратива начали подготовку за три месяца до праздника.