В Перми гостиничный комплекс продают за 160 млн рублей

В Кировском районе Перми продают имущественный комплекс, состоящий из складских помещений и гостиницы вместимостью до 350 человек. Стоимость актива составляет 160 млн рублей.
«Имущественный комплекс на земельном участке площадью 1,3 гектара. В состав входят два теплых склада с кран-балкой и один холодный склад. Также на участке находится трехэтажное здание офисно-гостиничного типа площадью в три тысячи квадратных метров вместимостью до 350 человек. Здание оборудовано всем нужным для проживания гостей. Цена — 160 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Продавец уточняет, что комплекс находится на улице Воронежская, 55, в непосредственной близости от федеральной трассы «Пермь-Москва». К объектам подведены все необходимые коммуникации.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 22,5 млн рублей выставлено на продажу здание гостиницы с граффити «Трасса 66». Его в 2018 году нарисовал известный уличный художник Александр Жунев.
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