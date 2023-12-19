19 декабря 2023

В Перми гостиничный комплекс продают за 160 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Гостиничный комплекс рассчитан на размещение 350 человек Фото:

В Кировском районе Перми продают имущественный комплекс, состоящий из складских помещений и гостиницы вместимостью до 350 человек. Стоимость актива составляет 160 млн рублей.

«Имущественный комплекс на земельном участке площадью 1,3 гектара. В состав входят два теплых склада с кран-балкой и один холодный склад. Также на участке находится трехэтажное здание офисно-гостиничного типа площадью в три тысячи квадратных метров вместимостью до 350 человек. Здание оборудовано всем нужным для проживания гостей. Цена — 160 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Продавец уточняет, что комплекс находится на улице Воронежская, 55, в непосредственной близости от федеральной трассы «Пермь-Москва». К объектам подведены все необходимые коммуникации.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 22,5 млн рублей выставлено на продажу здание гостиницы с граффити «Трасса 66». Его в 2018 году нарисовал известный уличный художник Александр Жунев.

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В Кировском районе Перми продают имущественный комплекс, состоящий из складских помещений и гостиницы вместимостью до 350 человек. Стоимость актива составляет 160 млн рублей. «Имущественный комплекс на земельном участке площадью 1,3 гектара. В состав входят два теплых склада с кран-балкой и один холодный склад. Также на участке находится трехэтажное здание офисно-гостиничного типа площадью в три тысячи квадратных метров вместимостью до 350 человек. Здание оборудовано всем нужным для проживания гостей. Цена — 160 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Продавец уточняет, что комплекс находится на улице Воронежская, 55, в непосредственной близости от федеральной трассы «Пермь-Москва». К объектам подведены все необходимые коммуникации. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 22,5 млн рублей выставлено на продажу здание гостиницы с граффити «Трасса 66». Его в 2018 году нарисовал известный уличный художник Александр Жунев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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