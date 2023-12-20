В Екатеринбурге малышку, которую нашли в сугробе в подгузнике, выписали домой

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Городские зарисовки. Екатеринбург, ребенок, детство, дети, руки ребенка
Девочка несколько часов пролежала в сугробе в одном подгузнике Фото:

Двухлетнюю Стешу из поселка Красноярка (Краснотурьинский округ, Свердловская область), которая несколько часов пролежала в сугробе и получила обморожение, выписали из больницы. Девочка чувствует себя хорошо и собирается на новогодний утренник в детский сад, рассказал ее отец.

«Выписали таблетки пропить, раз она была в таком состоянии, ингаляции поделать. В садик можно ходить, но пока дома посидим, но вот на елку в садике пойдем обязательно. Уже к ней готовы», — рассказал мужчина местному изданию «Глобус».

По его словам, из Екатеринбурга, куда госпитализировали Стешу, они приехали домой в поселок в два часа ночи. Малышку с радостью встретили братья и сеты, и до трех часов ночи никто не ложился спать. «Все хорошо. Воспоминаний, мне кажется, у нее не осталось», — добавил собеседник.

Малышку нашел в сугробе во дворе частного дома отец 23 ноября. Он приехал домой с работы, чтобы проверить детей, который не отвечали на звонки. Позднее выяснилось, что старшая дочь плохо чувствовала себя и уснула, а младшая вышла на улицу в одном подгузнике и застряла в сугробе.

Состояние малышки оценивали как тяжелое, она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Полиция завела административное дело на маму ребенка, а Следственный комитет России начал проверку после произошедшего.

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Двухлетнюю Стешу из поселка Красноярка (Краснотурьинский округ, Свердловская область), которая несколько часов пролежала в сугробе и получила обморожение, выписали из больницы. Девочка чувствует себя хорошо и собирается на новогодний утренник в детский сад, рассказал ее отец. «Выписали таблетки пропить, раз она была в таком состоянии, ингаляции поделать. В садик можно ходить, но пока дома посидим, но вот на елку в садике пойдем обязательно. Уже к ней готовы», — рассказал мужчина местному изданию «Глобус». По его словам, из Екатеринбурга, куда госпитализировали Стешу, они приехали домой в поселок в два часа ночи. Малышку с радостью встретили братья и сеты, и до трех часов ночи никто не ложился спать. «Все хорошо. Воспоминаний, мне кажется, у нее не осталось», — добавил собеседник. Малышку нашел в сугробе во дворе частного дома отец 23 ноября. Он приехал домой с работы, чтобы проверить детей, который не отвечали на звонки. Позднее выяснилось, что старшая дочь плохо чувствовала себя и уснула, а младшая вышла на улицу в одном подгузнике и застряла в сугробе. Состояние малышки оценивали как тяжелое, она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Полиция завела административное дело на маму ребенка, а Следственный комитет России начал проверку после произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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