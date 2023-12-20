20 декабря 2023

В ХМАО откроются магазины с ушедшими из России брендами

В Сургуте появятся магазины Lamoda Sport Outlet с ушедшими из России брендами
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие магазина H&M в Гринвиче. Екатеринбург, покупатели, покупки, вещи, шоппинг, h&m
В Сургуте откроются два магазина с брендовыми товарами Фото:

В Сургуте откроются магазины Lamoda Sport Outlet, в которых будут продавать вещи от брендов, ушедших из России. Об этом сообщает официальный сайт сети Lamoda.

«В Сургуте отроются два магазина Lamoda Sport Outlet. Точки должны начать работать в феврале», — следует из информации на сайте Lamoda. В магазинах представлена спортивная одежда и обувь. Среди них бренды Nike, Adidas, Calvin Klein и Tommy Hilfiger.

Ранее URA.RU сообщало, что в Россию вернется именитый бренд спортивной обуви. На рынке вновь может появиться одежда от китайского производителя Sprandi. А до этого в ХМАО под новым брендом открылся магазин Stradivarius.

Ряд иностранных компаний приостановили деятельность в России в рамках санкционного давления. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. В ответ на ограничения в России ввели параллельный импорт.

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В Сургуте откроются магазины Lamoda Sport Outlet, в которых будут продавать вещи от брендов, ушедших из России. Об этом сообщает официальный сайт сети Lamoda. «В Сургуте отроются два магазина Lamoda Sport Outlet. Точки должны начать работать в феврале», — следует из информации на сайте Lamoda. В магазинах представлена спортивная одежда и обувь. Среди них бренды Nike, Adidas, Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Ранее URA.RU сообщало, что в Россию вернется именитый бренд спортивной обуви. На рынке вновь может появиться одежда от китайского производителя Sprandi. А до этого в ХМАО под новым брендом открылся магазин Stradivarius. Ряд иностранных компаний приостановили деятельность в России в рамках санкционного давления. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. В ответ на ограничения в России ввели параллельный импорт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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