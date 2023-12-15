В Россию вернется именитый бренд спортивной обуви

Именитый бренд спортивной обуви Sprandi может вернуться на российский рынок. Этот китайский бренд, ставший популярным в конце 1990-х годов, покинул Россию в 2009 году.
«На рынок вновь может войти китайский бренд спортивной обуви Sprandi», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что данный производитель стал популярным в конце 1990-х годов. Компания покинула Россию в 2009 году в связи с экономическим кризисом, вызванным снижением продаж и увеличением долгов.
Известно, что бюджетные спортивные бренды по-прежнему пользуются высоким спросом, подтверждают эксперты. Компания Lestate, специализирующаяся на спортивных товарах, утверждает, что Sprandi предлагает более доступные цены по сравнению с топовыми марками, что делает его альтернативой для потребителей.
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