Челябинская область вошла в ТОП-5 в стране в конкурсе культурных проектов

Челябинская область вошла в пятерку лучших регионов страны по числу поддержанных проектов в первом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Координационный комитет президентского фонда культурных инициатив утвердил список проектов-победителей первого конкурса 2024 года в сфере культуры, искусства и творческих индустрий. Грантовую поддержку получат и 26 проектов из Челябинской области, по этому показателю регион вошел в пятерку лидеров в стране», — уточнили в пресс-службе.
Общая сумма грантов превысила 34 миллионов рублей. В числе победители — «Премия для юных талантов в области искусства «Андрюша-2024», XVI фестиваль народного танца «Уральский перепляс». Также гранты получат проекты, направленные на работу с молодежью: VII международный фестиваль видеопоэзии «Видеостихия-2024», «Дополненная реальность мегаполиса. История граффити». Будут реализованы инициативы, направленные на сохранение культурного наследия народов Южного Урала: анимационный фильм «Нагайбакская сказка», неделя русской культуры «Весеннее равноденствие», Театральный фестиваль «Башкирская сила», документальный фильм «История мордвы на Южном Урале». Самый крупный грант в размере более семи миллионов рублей получила ассоциация фотографов «Евразия» на проведение молодежного фотофестиваля «Без границ».
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