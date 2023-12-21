В ХМАО спикер гордумы ограничил доступ местных элит «к телу» нового мэра. Инсайд

22 декабря 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

Городской истеблишмент не допускают мэру Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Председателя городской думы Пыть-Яха Дмитрия Уреки заподозрили в резком ограничении доступа местных элит «к телу» нового мэра Дмитрия Горбунова. Источник URA.RU в политбомонде муниципалитета сообщил журналисту, что спикер едва ли не взял на себя роль личного помощника градоначальника. «Уреки назначает и отменяет встречи от его имени, решает, кого из общественников и депутатов можно пускать в кабинет Горбунова, а кому дать от ворот поворот. В общем, спикер пытается стать дуэньей мэра, и пока ему везет — не до конца освоившийся на новом месте градоначальник так и не смог приступить к зачисткам, а старой команде мэрии только того и надо», — сообщает инсайдер. Уреки в телефонном разговоре отказался комментировать информацию. «Это какая-то глупость», — заявил спикер. В пресс-службу мэрии направлен запрос о регламенте записи на личный прием граждан. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что Горбунов отказался встречаться с бывшим мэром Пыть-Яха Александром Морозовым. Секретарю в приемной пришлось объяснять своему бывшему шефу, что у Горбунова слишком плотное расписание.

Председателя городской думы Пыть-Яха Дмитрия Уреки заподозрили в резком ограничении доступа местных элит «к телу» нового мэра Дмитрия Горбунова. Источник URA.RU в политбомонде муниципалитета сообщил журналисту, что спикер едва ли не взял на себя роль личного помощника градоначальника. «Уреки назначает и отменяет встречи от его имени, решает, кого из общественников и депутатов можно пускать в кабинет Горбунова, а кому дать от ворот поворот. В общем, спикер пытается стать дуэньей мэра, и пока ему везет — не до конца освоившийся на новом месте градоначальник так и не смог приступить к зачисткам, а старой команде мэрии только того и надо», — сообщает инсайдер. Уреки в телефонном разговоре отказался комментировать информацию. «Это какая-то глупость», — заявил спикер. В пресс-службу мэрии направлен запрос о регламенте записи на личный прием граждан. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что Горбунов отказался встречаться с бывшим мэром Пыть-Яха Александром Морозовым. Секретарю в приемной пришлось объяснять своему бывшему шефу, что у Горбунова слишком плотное расписание.