21 декабря 2023

Челябинцы массово жалуются на сильный гололед. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
Жители Челябинска активно жалуются на скользкие тротуары и спуски Фото:

Жители Челябинска массово жалуются на сильный гололед. Они сообщают в соцсетях, что в городе невозможно дойти до остановок, перейти улицу и подняться по ступенькам.

«Хочу задать вопрос дорожным службам, администрации. Что должно произойти на этой дороге, чтобы вы начали что-то делать? Это наледь прямо под колеса транспорту. Невозможно спуститься и подняться, может, вы подскажете, как это делать пожилым людям, мамам с колясками, детям?» — написала участница сообщества «Пусть Котова знает!» в соцсети «ВКонтакте».

Автор сообщения уточнила, что речь идет о ступеньках на углу улиц Татьяничевой и Худякова. В комментариях жители Челябинска отметили, что аналогичная ситуация происходит по всему городу. По их словам, на Комсомольском проспекте люди падают практически на каждом шагу, а техника не спешит очищать тротуары, пока это позволяет сделать потепление.

В других постах в соцсети «ВКонтакте» жители Тракторозаводского района просят почистить тротуары, так как днем им приходится идти по снежной каше, которая ночью замерзает и превращается в непреодолимое препятствие. URA.RU направило запрос в минздрав региона о количестве травм, полученных в результате падения из-за скользкой дороги, а также в мэрию Челябинска о проведенных работах по устранению наледи. К моменту публикации новости ответ на них не поступал.

Так выглядят ступеньки перед пешеходным переходом в Челябинске
Так выглядят ступеньки перед пешеходным переходом в Челябинске
Фото:
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Жители Челябинска массово жалуются на сильный гололед. Они сообщают в соцсетях, что в городе невозможно дойти до остановок, перейти улицу и подняться по ступенькам. «Хочу задать вопрос дорожным службам, администрации. Что должно произойти на этой дороге, чтобы вы начали что-то делать? Это наледь прямо под колеса транспорту. Невозможно спуститься и подняться, может, вы подскажете, как это делать пожилым людям, мамам с колясками, детям?» — написала участница сообщества «Пусть Котова знает!» в соцсети «ВКонтакте». Автор сообщения уточнила, что речь идет о ступеньках на углу улиц Татьяничевой и Худякова. В комментариях жители Челябинска отметили, что аналогичная ситуация происходит по всему городу. По их словам, на Комсомольском проспекте люди падают практически на каждом шагу, а техника не спешит очищать тротуары, пока это позволяет сделать потепление. В других постах в соцсети «ВКонтакте» жители Тракторозаводского района просят почистить тротуары, так как днем им приходится идти по снежной каше, которая ночью замерзает и превращается в непреодолимое препятствие. URA.RU направило запрос в минздрав региона о количестве травм, полученных в результате падения из-за скользкой дороги, а также в мэрию Челябинска о проведенных работах по устранению наледи. К моменту публикации новости ответ на них не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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