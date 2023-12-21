Челябинцы массово жалуются на сильный гололед. Фото

22 декабря 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Жители Челябинска активно жалуются на скользкие тротуары и спуски Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Челябинска массово жалуются на сильный гололед. Они сообщают в соцсетях, что в городе невозможно дойти до остановок, перейти улицу и подняться по ступенькам. «Хочу задать вопрос дорожным службам, администрации. Что должно произойти на этой дороге, чтобы вы начали что-то делать? Это наледь прямо под колеса транспорту. Невозможно спуститься и подняться, может, вы подскажете, как это делать пожилым людям, мамам с колясками, детям?» — написала участница сообщества «Пусть Котова знает!» в соцсети «ВКонтакте». Автор сообщения уточнила, что речь идет о ступеньках на углу улиц Татьяничевой и Худякова. В комментариях жители Челябинска отметили, что аналогичная ситуация происходит по всему городу. По их словам, на Комсомольском проспекте люди падают практически на каждом шагу, а техника не спешит очищать тротуары, пока это позволяет сделать потепление. В других постах в соцсети «ВКонтакте» жители Тракторозаводского района просят почистить тротуары, так как днем им приходится идти по снежной каше, которая ночью замерзает и превращается в непреодолимое препятствие. URA.RU направило запрос в минздрав региона о количестве травм, полученных в результате падения из-за скользкой дороги, а также в мэрию Челябинска о проведенных работах по устранению наледи. К моменту публикации новости ответ на них не поступал. Так выглядят ступеньки перед пешеходным переходом в Челябинске Фото: сообщество «Пусть Котова знает!» в соцсети «ВКонтакте». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Челябинска массово жалуются на сильный гололед. Они сообщают в соцсетях, что в городе невозможно дойти до остановок, перейти улицу и подняться по ступенькам. «Хочу задать вопрос дорожным службам, администрации. Что должно произойти на этой дороге, чтобы вы начали что-то делать? Это наледь прямо под колеса транспорту. Невозможно спуститься и подняться, может, вы подскажете, как это делать пожилым людям, мамам с колясками, детям?» — написала участница сообщества «Пусть Котова знает!» в соцсети «ВКонтакте». Автор сообщения уточнила, что речь идет о ступеньках на углу улиц Татьяничевой и Худякова. В комментариях жители Челябинска отметили, что аналогичная ситуация происходит по всему городу. По их словам, на Комсомольском проспекте люди падают практически на каждом шагу, а техника не спешит очищать тротуары, пока это позволяет сделать потепление. В других постах в соцсети «ВКонтакте» жители Тракторозаводского района просят почистить тротуары, так как днем им приходится идти по снежной каше, которая ночью замерзает и превращается в непреодолимое препятствие. URA.RU направило запрос в минздрав региона о количестве травм, полученных в результате падения из-за скользкой дороги, а также в мэрию Челябинска о проведенных работах по устранению наледи. К моменту публикации новости ответ на них не поступал.