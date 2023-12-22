Сразу несколько катков объявили о закрытии на время теплой погоды в Екатеринбурге. В частности, перестал работать каток в парке Маяковского, информация об этом появилась в telegram-канале ЦПКиО.
«К сожалению, лед не справляется с такими высокими температурами. Поэтому каток возобновит работу завтра», — говорится в сообщении.
Также о закрытии сообщили представители катков «Екатеринбург Арена» и «Радуга Парк». Посетителям обещают возобновить работу, когда в городе снова будет температура ниже нуля.
21 декабря был самый теплый день за последние 143 года. Среднесуточная температура +0,8 градусов оказалась на 13,7 пункта выше нормы.
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