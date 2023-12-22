В Екатеринбурге массово закрываются катки из-за оттепели. Скрин

22 декабря 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Екатеринбургские катки не справились с плюсовой температурой Фото: Размик Закарян © URA.RU Сразу несколько катков объявили о закрытии на время теплой погоды в Екатеринбурге. В частности, перестал работать каток в парке Маяковского, информация об этом появилась в telegram-канале ЦПКиО. «К сожалению, лед не справляется с такими высокими температурами. Поэтому каток возобновит работу завтра», — говорится в сообщении. Также о закрытии сообщили представители катков «Екатеринбург Арена» и «Радуга Парк». Посетителям обещают возобновить работу, когда в городе снова будет температура ниже нуля.



21 декабря был самый теплый день за последние 143 года. Среднесуточная температура +0,8 градусов оказалась на 13,7 пункта выше нормы. Скрин: telegram-канал «Парка Маяковского» Скрин: страница ВКонтакте «Екатеринбург Арена»

Сразу несколько катков объявили о закрытии на время теплой погоды в Екатеринбурге. В частности, перестал работать каток в парке Маяковского, информация об этом появилась в telegram-канале ЦПКиО. «К сожалению, лед не справляется с такими высокими температурами. Поэтому каток возобновит работу завтра», — говорится в сообщении. Также о закрытии сообщили представители катков «Екатеринбург Арена» и «Радуга Парк». Посетителям обещают возобновить работу, когда в городе снова будет температура ниже нуля. 21 декабря был самый теплый день за последние 143 года. Среднесуточная температура +0,8 градусов оказалась на 13,7 пункта выше нормы.