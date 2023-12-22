В Екатеринбурге массово закрываются катки из-за оттепели. Скрин

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Каток "Северное сияние"․ Екатеринбург, каток, северное сияние каток
Екатеринбургские катки не справились с плюсовой температурой Фото:

Сразу несколько катков объявили о закрытии на время теплой погоды в Екатеринбурге. В частности, перестал работать каток в парке Маяковского, информация об этом появилась в telegram-канале ЦПКиО.

«К сожалению, лед не справляется с такими высокими температурами. Поэтому каток возобновит работу завтра», — говорится в сообщении.

Также о закрытии сообщили представители катков «Екатеринбург Арена» и «Радуга Парк». Посетителям обещают возобновить работу, когда в городе снова будет температура ниже нуля.

21 декабря был самый теплый день за последние 143 года. Среднесуточная температура +0,8 градусов оказалась на 13,7 пункта выше нормы.

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Сразу несколько катков объявили о закрытии на время теплой погоды в Екатеринбурге. В частности, перестал работать каток в парке Маяковского, информация об этом появилась в telegram-канале ЦПКиО. «К сожалению, лед не справляется с такими высокими температурами. Поэтому каток возобновит работу завтра», — говорится в сообщении. Также о закрытии сообщили представители катков «Екатеринбург Арена» и «Радуга Парк». Посетителям обещают возобновить работу, когда в городе снова будет температура ниже нуля. 21 декабря был самый теплый день за последние 143 года. Среднесуточная температура +0,8 градусов оказалась на 13,7 пункта выше нормы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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