От мэра Лянтора разбегаются завхозы

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За неделю из ХЭУ ушли директор, заместитель и юрист Фото:

От мэра Лянтора Алексея Луценко разбегаются завхозы. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента.

«Буквально за неделю хозяйственно-эксплуатационное управление города лишилось руководителя и зама. Также ушли юрист, главный инженер и бухгалтер», — сообщил собеседник.

В мэрии Лянтора подтвердили информацию об увольнении нескольких человек из городского ХЭУ. При этом в администрации отметили, что уволились только три человека. Сначала главный юрист, а позже в один день написали заявление на увольнение руководитель и его зам. На должность директора ХЭУ назначен временно исполняющий обязанности.

Ранее URA.RU сообщало, что из МУПа мэрии Сургутского района массово увольняются сотрудники и руководство. За две недели из муниципального предприятия «Сургутрайторф» ушло все руководство, а также некоторые работники.

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От мэра Лянтора Алексея Луценко разбегаются завхозы. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента. «Буквально за неделю хозяйственно-эксплуатационное управление города лишилось руководителя и зама. Также ушли юрист, главный инженер и бухгалтер», — сообщил собеседник. В мэрии Лянтора подтвердили информацию об увольнении нескольких человек из городского ХЭУ. При этом в администрации отметили, что уволились только три человека. Сначала главный юрист, а позже в один день написали заявление на увольнение руководитель и его зам. На должность директора ХЭУ назначен временно исполняющий обязанности. Ранее URA.RU сообщало, что из МУПа мэрии Сургутского района массово увольняются сотрудники и руководство. За две недели из муниципального предприятия «Сургутрайторф» ушло все руководство, а также некоторые работники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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