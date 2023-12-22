От мэра Лянтора разбегаются завхозы

От мэра Лянтора Алексея Луценко разбегаются завхозы. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента.
«Буквально за неделю хозяйственно-эксплуатационное управление города лишилось руководителя и зама. Также ушли юрист, главный инженер и бухгалтер», — сообщил собеседник.
В мэрии Лянтора подтвердили информацию об увольнении нескольких человек из городского ХЭУ. При этом в администрации отметили, что уволились только три человека. Сначала главный юрист, а позже в один день написали заявление на увольнение руководитель и его зам. На должность директора ХЭУ назначен временно исполняющий обязанности.
Ранее URA.RU сообщало, что из МУПа мэрии Сургутского района массово увольняются сотрудники и руководство. За две недели из муниципального предприятия «Сургутрайторф» ушло все руководство, а также некоторые работники.
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