От мэра Лянтора разбегаются завхозы

22 декабря 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

За неделю из ХЭУ ушли директор, заместитель и юрист Фото: Вадим Ахметов © URA.RU От мэра Лянтора Алексея Луценко разбегаются завхозы. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента. «Буквально за неделю хозяйственно-эксплуатационное управление города лишилось руководителя и зама. Также ушли юрист, главный инженер и бухгалтер», — сообщил собеседник. В мэрии Лянтора подтвердили информацию об увольнении нескольких человек из городского ХЭУ. При этом в администрации отметили, что уволились только три человека. Сначала главный юрист, а позже в один день написали заявление на увольнение руководитель и его зам. На должность директора ХЭУ назначен временно исполняющий обязанности. Ранее URA.RU сообщало, что из МУПа мэрии Сургутского района массово увольняются сотрудники и руководство. За две недели из муниципального предприятия «Сургутрайторф» ушло все руководство, а также некоторые работники.

От мэра Лянтора Алексея Луценко разбегаются завхозы. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента. «Буквально за неделю хозяйственно-эксплуатационное управление города лишилось руководителя и зама. Также ушли юрист, главный инженер и бухгалтер», — сообщил собеседник. В мэрии Лянтора подтвердили информацию об увольнении нескольких человек из городского ХЭУ. При этом в администрации отметили, что уволились только три человека. Сначала главный юрист, а позже в один день написали заявление на увольнение руководитель и его зам. На должность директора ХЭУ назначен временно исполняющий обязанности. Ранее URA.RU сообщало, что из МУПа мэрии Сургутского района массово увольняются сотрудники и руководство. За две недели из муниципального предприятия «Сургутрайторф» ушло все руководство, а также некоторые работники.