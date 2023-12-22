Пермяк, три месяца избивавший малолетних сыновей, получил условный срок

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Мужчина оставлял детей без присмотра, лишал их сна, унижал и оскорблял Фото:

Жителя Оханского округа Пермского края, который в течение трех месяцев избивал двух малолетних сыновей, приговорили к условному сроку. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«Установлено, что с ноября 2022 года по январь 2023 года виновный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительные поводы, систематически подвергал побоям двоих сыновей 10 и 11 лет. Ему назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно», — написано на сайте ведомства.

Сейчас дети переданы на воспитание матери. В счет потерпевших с жителя Оханского округа взыскано 60 тысяч рублей.

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Жителя Оханского округа Пермского края, который в течение трех месяцев избивал двух малолетних сыновей, приговорили к условному сроку. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. «Установлено, что с ноября 2022 года по январь 2023 года виновный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительные поводы, систематически подвергал побоям двоих сыновей 10 и 11 лет. Ему назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно», — написано на сайте ведомства. Сейчас дети переданы на воспитание матери. В счет потерпевших с жителя Оханского округа взыскано 60 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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