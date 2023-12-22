Школьники Челябинска помогли собрать для военнослужащих 500 коробок с подарками. Видео

23 декабря 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Дети написали военнослужащим поздравления с предстоящими праздниками Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из Челябинской области военнослужащим на передовую отправили более 500 коробок с новогодними подарками, в сборе которых участие принимали, в том числе школьники. Об этом рассказал заместитель министра общественной безопасности региона Валерий Устинов. «По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера вместе с детьми, который учатся в средней школе №118, отправляем новогодние подарки нашим бойцам. Ребята передали елочные игрушки и написали письма с поздравлениями с Новым годом и Рождеством», — отметил Устинов в видео, опубликованном в telegram-канале министерства общественной безопасности Челябинской области. Всего было собрано более 500 коробок со всем необходимым. Сначала груз доставят в Ростовскую область, а далее — в Донбасс. Челябинская область продолжит поддерживать участников СВО и закупать для них все, что нужно, добавил Устинов.

Из Челябинской области военнослужащим на передовую отправили более 500 коробок с новогодними подарками, в сборе которых участие принимали, в том числе школьники. Об этом рассказал заместитель министра общественной безопасности региона Валерий Устинов. «По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера вместе с детьми, который учатся в средней школе №118, отправляем новогодние подарки нашим бойцам. Ребята передали елочные игрушки и написали письма с поздравлениями с Новым годом и Рождеством», — отметил Устинов в видео, опубликованном в telegram-канале министерства общественной безопасности Челябинской области. Всего было собрано более 500 коробок со всем необходимым. Сначала груз доставят в Ростовскую область, а далее — в Донбасс. Челябинская область продолжит поддерживать участников СВО и закупать для них все, что нужно, добавил Устинов.