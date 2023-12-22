22 декабря 2023

Школьники Челябинска помогли собрать для военнослужащих 500 коробок с подарками. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Тюмень, сумки, пакеты, подарки
Дети написали военнослужащим поздравления с предстоящими праздниками Фото:

Из Челябинской области военнослужащим на передовую отправили более 500 коробок с новогодними подарками, в сборе которых участие принимали, в том числе школьники. Об этом рассказал заместитель министра общественной безопасности региона Валерий Устинов.

«По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера вместе с детьми, который учатся в средней школе №118, отправляем новогодние подарки нашим бойцам. Ребята передали елочные игрушки и написали письма с поздравлениями с Новым годом и Рождеством», — отметил Устинов в видео, опубликованном в telegram-канале министерства общественной безопасности Челябинской области.

Всего было собрано более 500 коробок со всем необходимым. Сначала груз доставят в Ростовскую область, а далее — в Донбасс. Челябинская область продолжит поддерживать участников СВО и закупать для них все, что нужно, добавил Устинов.

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Из Челябинской области военнослужащим на передовую отправили более 500 коробок с новогодними подарками, в сборе которых участие принимали, в том числе школьники. Об этом рассказал заместитель министра общественной безопасности региона Валерий Устинов. «По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера вместе с детьми, который учатся в средней школе №118, отправляем новогодние подарки нашим бойцам. Ребята передали елочные игрушки и написали письма с поздравлениями с Новым годом и Рождеством», — отметил Устинов в видео, опубликованном в telegram-канале министерства общественной безопасности Челябинской области. Всего было собрано более 500 коробок со всем необходимым. Сначала груз доставят в Ростовскую область, а далее — в Донбасс. Челябинская область продолжит поддерживать участников СВО и закупать для них все, что нужно, добавил Устинов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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