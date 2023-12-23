В Бурятии мужчина напал с ножом на девочку на детской площадке

Злоумышленник с ножом напал на ребенка в Северобайкальске
В Бурятии мужчина с ножом совершил нападение на ребенка на детской площадке. Об этом сообщили источники в полиции.
«Нападение мужчины с ножом на девочку произошло в Северобайкальске. Ребенок 2013 года рождения играл на детской площадке», — передает
По данным телеканала, пока ничего не известно о состоянии здоровья девочки. Открыто уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
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