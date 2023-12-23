23 декабря 2023

В Бурятии мужчина напал с ножом на девочку на детской площадке

© Служба новостей «URA.RU»
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Злоумышленник с ножом напал на ребенка в Северобайкальске Фото:

В Бурятии мужчина с ножом совершил нападение на ребенка на детской площадке. Об этом сообщили источники в полиции.

«Нападение мужчины с ножом на девочку произошло в Северобайкальске. Ребенок 2013 года рождения играл на детской площадке», — передает телеканал «Ren.tv» со ссылкой на информацию полиции.

По данным телеканала, пока ничего не известно о состоянии здоровья девочки. Открыто уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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В Бурятии мужчина с ножом совершил нападение на ребенка на детской площадке. Об этом сообщили источники в полиции. «Нападение мужчины с ножом на девочку произошло в Северобайкальске. Ребенок 2013 года рождения играл на детской площадке», — передает телеканал «Ren.tv» со ссылкой на информацию полиции. По данным телеканала, пока ничего не известно о состоянии здоровья девочки. Открыто уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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