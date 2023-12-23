В Бурятии мужчина напал с ножом на девочку на детской площадке

24 декабря 2023 в 01:16 Размер текста - 17 +

Злоумышленник с ножом напал на ребенка в Северобайкальске Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Бурятии мужчина с ножом совершил нападение на ребенка на детской площадке. Об этом сообщили источники в полиции. «Нападение мужчины с ножом на девочку произошло в Северобайкальске. Ребенок 2013 года рождения играл на детской площадке», — передает телеканал «Ren.tv» со ссылкой на информацию полиции. По данным телеканала, пока ничего не известно о состоянии здоровья девочки. Открыто уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

В Бурятии мужчина с ножом совершил нападение на ребенка на детской площадке. Об этом сообщили источники в полиции. «Нападение мужчины с ножом на девочку произошло в Северобайкальске. Ребенок 2013 года рождения играл на детской площадке», — передает телеканал «Ren.tv» со ссылкой на информацию полиции. По данным телеканала, пока ничего не известно о состоянии здоровья девочки. Открыто уголовное дело по статье «Покушение на убийство».