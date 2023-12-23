23 декабря 2023
22 декабря 2023

Пермяк выставил на продажу рабочий бронетранспортер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, бтр, чвк, сво, армия россии
Советские колесные БТР-80 были приняты на вооружение в 1985 году Фото:

В Перми выставили на продажу бронетранспортер, полностью готовый к эксплуатации. В беседе с URA.RU владелец подчеркнул, что техника приобретена законным путем и у нового собственника не будет никаких проблем.

«Все легально. Машина продается с документами. В БТP-80 установлен двигатeль КамАЗ-740 c двумя турбинaми. Полностью выполнено техобслуживание с заменой жидкoстей вo вcex узлax. Kаpдaны сбалансирoвaны. бронетранспортер плавает. Бaшня внутpи cвобoдная», — пояснил собеседник агентства. Купить рабочий БТР можно за семь млн рублей.

Ранее в Кунгуре (Пермский край) выставили на продажу копию бронетранспортера времен Второй мировой войны. Собственник оценил его в 450 тысяч рублей.

Машина была выпущена в 1999 году
Машина была выпущена в 1999 году
Фото:

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В Перми выставили на продажу бронетранспортер, полностью готовый к эксплуатации. В беседе с URA.RU владелец подчеркнул, что техника приобретена законным путем и у нового собственника не будет никаких проблем. «Все легально. Машина продается с документами. В БТP-80 установлен двигатeль КамАЗ-740 c двумя турбинaми. Полностью выполнено техобслуживание с заменой жидкoстей вo вcex узлax. Kаpдaны сбалансирoвaны. бронетранспортер плавает. Бaшня внутpи cвобoдная», — пояснил собеседник агентства. Купить рабочий БТР можно за семь млн рублей. Ранее в Кунгуре (Пермский край) выставили на продажу копию бронетранспортера времен Второй мировой войны. Собственник оценил его в 450 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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