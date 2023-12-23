Пермяк выставил на продажу рабочий бронетранспортер. Фото

24 декабря 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

Советские колесные БТР-80 были приняты на вооружение в 1985 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми выставили на продажу бронетранспортер, полностью готовый к эксплуатации. В беседе с URA.RU владелец подчеркнул, что техника приобретена законным путем и у нового собственника не будет никаких проблем. «Все легально. Машина продается с документами. В БТP-80 установлен двигатeль КамАЗ-740 c двумя турбинaми. Полностью выполнено техобслуживание с заменой жидкoстей вo вcex узлax. Kаpдaны сбалансирoвaны. бронетранспортер плавает. Бaшня внутpи cвобoдная», — пояснил собеседник агентства. Купить рабочий БТР можно за семь млн рублей. Ранее в Кунгуре (Пермский край) выставили на продажу копию бронетранспортера времен Второй мировой войны. Собственник оценил его в 450 тысяч рублей. Машина была выпущена в 1999 году Фото: сайт «Авито»

В Перми выставили на продажу бронетранспортер, полностью готовый к эксплуатации. В беседе с URA.RU владелец подчеркнул, что техника приобретена законным путем и у нового собственника не будет никаких проблем. «Все легально. Машина продается с документами. В БТP-80 установлен двигатeль КамАЗ-740 c двумя турбинaми. Полностью выполнено техобслуживание с заменой жидкoстей вo вcex узлax. Kаpдaны сбалансирoвaны. бронетранспортер плавает. Бaшня внутpи cвобoдная», — пояснил собеседник агентства. Купить рабочий БТР можно за семь млн рублей. Ранее в Кунгуре (Пермский край) выставили на продажу копию бронетранспортера времен Второй мировой войны. Собственник оценил его в 450 тысяч рублей.