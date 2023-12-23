В Перми выставили на продажу бронетранспортер, полностью готовый к эксплуатации. В беседе с URA.RU владелец подчеркнул, что техника приобретена законным путем и у нового собственника не будет никаких проблем.
«Все легально. Машина продается с документами. В БТP-80 установлен двигатeль КамАЗ-740 c двумя турбинaми. Полностью выполнено техобслуживание с заменой жидкoстей вo вcex узлax. Kаpдaны сбалансирoвaны. бронетранспортер плавает. Бaшня внутpи cвобoдная», — пояснил собеседник агентства. Купить
Ранее в Кунгуре (Пермский край) выставили на продажу копию бронетранспортера времен Второй мировой войны. Собственник оценил его в 450 тысяч рублей.
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