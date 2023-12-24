Из Челябинской области пытались вывести в Казахстан бронешлемы. Фото

25 декабря 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Таможенник и пограничники не дали вывезти из РФ товары двойного назначения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинские таможенники совместно с коллегами из регионального погрануправления ФСБ предотвратили вывоз в Казахстан составляющих бронешлема. Как пояснили URA.RU в пресс-службе таможни, водитель не смог предоставить необходимую для перевозки товара лицензию. «Четыре части бронешлема, служащие для закрытия и защиты лица и глаз человека, выявили в грузовом отсеке транспортного средства в пункте пропуска на границе. Забрала (подвижную часть шлема — прим. URA.RU) с бронестеклом пытались вывезти в Казахстан», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. Там отметили, что для провоза данного вида товаров необходима лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. В ходе проверки водитель не смог ее предоставить. Грузоотправитель сообщил таможенникам, что упаковщики забыли извлечь бронестекла из забрал. «Данные товары являются товарами двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружения. В их отношении осуществляется экспортный контроль», — передает слова начальника Челябинской таможни Михаила Пономарева пресс-служба ведомства. Сейчас в отношении грузоперевозчика возбуждено дело об административном правонарушении. Ему назначено наказание в виде штрафа. Фото: пресс-служба Челябинской таможни

Челябинские таможенники совместно с коллегами из регионального погрануправления ФСБ предотвратили вывоз в Казахстан составляющих бронешлема. Как пояснили URA.RU в пресс-службе таможни, водитель не смог предоставить необходимую для перевозки товара лицензию. «Четыре части бронешлема, служащие для закрытия и защиты лица и глаз человека, выявили в грузовом отсеке транспортного средства в пункте пропуска на границе. Забрала (подвижную часть шлема — прим. URA.RU) с бронестеклом пытались вывезти в Казахстан», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. Там отметили, что для провоза данного вида товаров необходима лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. В ходе проверки водитель не смог ее предоставить. Грузоотправитель сообщил таможенникам, что упаковщики забыли извлечь бронестекла из забрал. «Данные товары являются товарами двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружения. В их отношении осуществляется экспортный контроль», — передает слова начальника Челябинской таможни Михаила Пономарева пресс-служба ведомства. Сейчас в отношении грузоперевозчика возбуждено дело об административном правонарушении. Ему назначено наказание в виде штрафа.