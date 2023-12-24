Медики из ХМАО спасли пассажирку РЖД, которая ехала в Челябинск на Новый год

25 декабря 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Жительнице ХМАО стало плохо, когда она ехала из ХМАО в Челябинск на Новый год Фото: Александр Мамаев © URA.RU Врачи из окружной клинической больницы Пыть-Яха (ХМАО) спасли пассажирку, которая ехала на поезде из села Варьеган Нижневартовского района в Челябинск на Новый год. Департамент здравоохранения Югры на официальном сайте сообщил, что у пациентки произошел инфекционно-токсический шок из-за обострения мочекаменной болезни. «Пациентка поступила в приемное отделение БУ „Пыть-Яхская окружная клиническая больница“ в крайне тяжелом состоянии: у нее был сепсис, инфекционно-токсический шок, давление поддерживалось уже медикаментозно, наблюдались выраженные воспалительные изменения в крови. Врач уролог выполнил экстренное оперативное лечение — трансуретральную эндоскопическую уретеролитотрипсию. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже готова продолжить прерванное путешествие», — рассказали в депздраве. Женщина ехала на поезде из ХМАО в Челябинск к детям, чтобы вместе с ними провести январские праздники. В районе Нижневартовска пассажирке стало плохо, но она отказалась от помощи. После того, как состав проехал станцию Сургут, она начала задыхаться от боли. Работники поезда вызвали скорую помощь, которая доставила пациентку в больницу Пыть-Яха. Врачи пояснили, что осложнение мочекаменной болезни произошло из-за раскачивания поезда во время поездки: камень вышел из почки и застрял в мочеточнике. После операции женщина пять дней лежала в отделении анестезиологии-реанимации. Сейчас она находится под наблюдением медиков, но Новый год, по заверениям лечащего врача, жительница ХМАО сможет отметить в кругу семьи. Ранее URA.RU писало, что врачи Сургутской окружной клинической больницы ХМАО спасли пенсионерку от ампутации ноги. Женщину доставили в медучреждение с трофическими язвами на стопе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врачи из окружной клинической больницы Пыть-Яха (ХМАО) спасли пассажирку, которая ехала на поезде из села Варьеган Нижневартовского района в Челябинск на Новый год. Департамент здравоохранения Югры на официальном сайте сообщил, что у пациентки произошел инфекционно-токсический шок из-за обострения мочекаменной болезни. «Пациентка поступила в приемное отделение БУ „Пыть-Яхская окружная клиническая больница“ в крайне тяжелом состоянии: у нее был сепсис, инфекционно-токсический шок, давление поддерживалось уже медикаментозно, наблюдались выраженные воспалительные изменения в крови. Врач уролог выполнил экстренное оперативное лечение — трансуретральную эндоскопическую уретеролитотрипсию. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже готова продолжить прерванное путешествие», — рассказали в депздраве. Женщина ехала на поезде из ХМАО в Челябинск к детям, чтобы вместе с ними провести январские праздники. В районе Нижневартовска пассажирке стало плохо, но она отказалась от помощи. После того, как состав проехал станцию Сургут, она начала задыхаться от боли. Работники поезда вызвали скорую помощь, которая доставила пациентку в больницу Пыть-Яха. Врачи пояснили, что осложнение мочекаменной болезни произошло из-за раскачивания поезда во время поездки: камень вышел из почки и застрял в мочеточнике. После операции женщина пять дней лежала в отделении анестезиологии-реанимации. Сейчас она находится под наблюдением медиков, но Новый год, по заверениям лечащего врача, жительница ХМАО сможет отметить в кругу семьи. Ранее URA.RU писало, что врачи Сургутской окружной клинической больницы ХМАО спасли пенсионерку от ампутации ноги. Женщину доставили в медучреждение с трофическими язвами на стопе.