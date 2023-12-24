У пермяков за рыбалку отобрали лодку

За незаконную рыбалку у пермяков отобрали лодку и наложили на них штраф

25 декабря 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Пермяки незаконно ловили рыбу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Пермском крае осудили двух жителей Очера, которые признаны виновными в незаконной рыбалке. Мужчинам назначили штраф и конфисковали гребную лодку. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Суд назначил виновным наказание в виде 600 тысяч рублей каждому и возложил на них обязанность возместить причиненный ущерб. Кроме того, суд принял решение о конфискации в пользу государства лодки гребной, принадлежащей одному из рыбаков», — говорится на сайте. Также не авто пермяков наложили арест. Браконьеров поймали еще в апреле в ходе оперативно-профилактического мероприятия. Виновные рыбачили в период нереста у деревни Бурдята. Когда их задержали, мужчины успели уже поймать рыбу на 69 тысяч рублей.

В Пермском крае осудили двух жителей Очера, которые признаны виновными в незаконной рыбалке. Мужчинам назначили штраф и конфисковали гребную лодку. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Суд назначил виновным наказание в виде 600 тысяч рублей каждому и возложил на них обязанность возместить причиненный ущерб. Кроме того, суд принял решение о конфискации в пользу государства лодки гребной, принадлежащей одному из рыбаков», — говорится на сайте. Также не авто пермяков наложили арест. Браконьеров поймали еще в апреле в ходе оперативно-профилактического мероприятия. Виновные рыбачили в период нереста у деревни Бурдята. Когда их задержали, мужчины успели уже поймать рыбу на 69 тысяч рублей.