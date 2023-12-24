24 декабря 2023

У пермяков за рыбалку отобрали лодку

За незаконную рыбалку у пермяков отобрали лодку и наложили на них штраф
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, рыбаки, рыбалка, лодка, сети рыболовные, браконьеры
Пермяки незаконно ловили рыбу Фото:

В Пермском крае осудили двух жителей Очера, которые признаны виновными в незаконной рыбалке. Мужчинам назначили штраф и конфисковали гребную лодку. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Суд назначил виновным наказание в виде 600 тысяч рублей каждому и возложил на них обязанность возместить причиненный ущерб. Кроме того, суд принял решение о конфискации в пользу государства лодки гребной, принадлежащей одному из рыбаков», — говорится на сайте. Также не авто пермяков наложили арест.

Браконьеров поймали еще в апреле в ходе оперативно-профилактического мероприятия. Виновные рыбачили в период нереста у деревни Бурдята. Когда их задержали, мужчины успели уже поймать рыбу на 69 тысяч рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае осудили двух жителей Очера, которые признаны виновными в незаконной рыбалке. Мужчинам назначили штраф и конфисковали гребную лодку. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Суд назначил виновным наказание в виде 600 тысяч рублей каждому и возложил на них обязанность возместить причиненный ущерб. Кроме того, суд принял решение о конфискации в пользу государства лодки гребной, принадлежащей одному из рыбаков», — говорится на сайте. Также не авто пермяков наложили арест. Браконьеров поймали еще в апреле в ходе оперативно-профилактического мероприятия. Виновные рыбачили в период нереста у деревни Бурдята. Когда их задержали, мужчины успели уже поймать рыбу на 69 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...