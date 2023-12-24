24 декабря 2023

В пермской школе у целого класса начала учебного года нет учителя алгебры

© Служба новостей «URA.RU»
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Директор пообещал, что найдет учителя за неделю Фото:

В пермской «Школе инженерной мысли» № 41 у одного из седьмых классов более трех месяцев нет учителя алгебры и геометрии. Директор — бывший министр культуры края Игорь Гладнев, на собрании с родителями пообещал найти преподавателя в течение недели.

«Судя по заявлению пермячки, у 7 „З“ с начала учебного года нет ни алгебры, ни геометрии. Этот вопрос обсуждали на собрании с директором школы и экс-министром культуры Прикамья Игорем Гладневым», — сообщает 59.RU.

По рассказу пермячки, Гладнев на собрании заявил, что не легко найти учителя для данного класса. Директор отметил, что не может равномерно распределить нагрузку на седьмые классы в расписании. На предложение родителей обратиться в министерство образования Гладнев ответил, что ведомство бессильно и будет только порицать его. В конце собрания он пообещал найти преподавателя в течение недели.

В департаменте образования Перми ответили изданию, что нагрузка уже распределена. Там пообещали, что материал школьники изучат.

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В пермской «Школе инженерной мысли» № 41 у одного из седьмых классов более трех месяцев нет учителя алгебры и геометрии. Директор — бывший министр культуры края Игорь Гладнев, на собрании с родителями пообещал найти преподавателя в течение недели. «Судя по заявлению пермячки, у 7 „З“ с начала учебного года нет ни алгебры, ни геометрии. Этот вопрос обсуждали на собрании с директором школы и экс-министром культуры Прикамья Игорем Гладневым», — сообщает 59.RU. По рассказу пермячки, Гладнев на собрании заявил, что не легко найти учителя для данного класса. Директор отметил, что не может равномерно распределить нагрузку на седьмые классы в расписании. На предложение родителей обратиться в министерство образования Гладнев ответил, что ведомство бессильно и будет только порицать его. В конце собрания он пообещал найти преподавателя в течение недели. В департаменте образования Перми ответили изданию, что нагрузка уже распределена. Там пообещали, что материал школьники изучат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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