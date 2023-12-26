В Красноярске рецидивист получил пожизненный срок за убийство девушки

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Красноярский краевой суд вынес приговор Ивану Папенко, который обвиняется в жестоком убийстве 16-летней девушки Фото:

В Красноярске вынесли приговор Ивану Папенко — убийце 16-летней девушки из Дивногорска. Ему назначили пожизненное заключение. Такое решение вынес Красноярский краевой суд.

«На основании собранных краевым СК России доказательств судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Дивногорска Ивана Папенко. Он признан виновным в убийстве, сопряженном с разбоем и насильственными действиями сексуального характера, насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством, разбое, совершенных в отношении несовершеннолетней», — говорится в официальном канале Следственного комитета Российской Федерации.

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В Красноярске вынесли приговор Ивану Папенко — убийце 16-летней девушки из Дивногорска. Ему назначили пожизненное заключение. Такое решение вынес Красноярский краевой суд. «На основании собранных краевым СК России доказательств судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Дивногорска Ивана Папенко. Он признан виновным в убийстве, сопряженном с разбоем и насильственными действиями сексуального характера, насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством, разбое, совершенных в отношении несовершеннолетней», — говорится в официальном канале Следственного комитета Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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