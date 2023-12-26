В Красноярске рецидивист получил пожизненный срок за убийство девушки

В Красноярске вынесли приговор Ивану Папенко — убийце 16-летней девушки из Дивногорска. Ему назначили пожизненное заключение. Такое решение вынес Красноярский краевой суд.
«На основании собранных краевым СК России доказательств судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Дивногорска Ивана Папенко. Он признан виновным в убийстве, сопряженном с разбоем и насильственными действиями сексуального характера, насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством, разбое, совершенных в отношении несовершеннолетней», — говорится в официальном канале Следственного комитета Российской Федерации.
В Красноярске вынесли приговор Ивану Папенко — убийце 16-летней девушки из Дивногорска. Ему назначили пожизненное заключение. Такое решение вынес Красноярский краевой суд. «На основании собранных краевым СК России доказательств судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Дивногорска Ивана Папенко. Он признан виновным в убийстве, сопряженном с разбоем и насильственными действиями сексуального характера, насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством, разбое, совершенных в отношении несовершеннолетней», — говорится в официальном канале Следственного комитета Российской Федерации.