26 декабря 2023

Пермяка избили кочергой и превратили в личного водителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, происшествие, дежурная часть, ппс, полиция, 02, 112, оцепление чп
Злоумышленников задержали Фото:

Житель Краснокамска (Пермский край) стал жертвой двух случайных знакомых. Мужчина согласился подвезти их до магазина, а затем они втроем договорились собраться на даче у одного из пассажиров. Во время застолья мужчины поссорились, избили краснокамца кочергой и заставили быть их личным водителем, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Потерпевший на автомобиле вечером поехал в магазин в массиве Алешиха. По дороге подвез двух незнакомых мужчин. В магазине они договорились все вместе употребить спиртные напитки на даче у одного из пассажиров. После распития между мужчинами произошел словесный конфликт. Новые знакомые стали избивать мужчину, насильно заставили его сесть в машину и поехали в магазин», — рассказали в ведомстве.

После того как компания вернулась из магазина, краснокамца избили кочергой, украли с банковской карты 46 тысяч рублей и скрылись. Сотрудники полиции задержали мужчин и выяснили, что они потратили деньги на еду, напитки и одежду. Злоумышленниками оказали 49-летний житель Перми и 29-летний житель республики Башкортостан, переехавший в Пермский край.

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Житель Краснокамска (Пермский край) стал жертвой двух случайных знакомых. Мужчина согласился подвезти их до магазина, а затем они втроем договорились собраться на даче у одного из пассажиров. Во время застолья мужчины поссорились, избили краснокамца кочергой и заставили быть их личным водителем, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Потерпевший на автомобиле вечером поехал в магазин в массиве Алешиха. По дороге подвез двух незнакомых мужчин. В магазине они договорились все вместе употребить спиртные напитки на даче у одного из пассажиров. После распития между мужчинами произошел словесный конфликт. Новые знакомые стали избивать мужчину, насильно заставили его сесть в машину и поехали в магазин», — рассказали в ведомстве. После того как компания вернулась из магазина, краснокамца избили кочергой, украли с банковской карты 46 тысяч рублей и скрылись. Сотрудники полиции задержали мужчин и выяснили, что они потратили деньги на еду, напитки и одежду. Злоумышленниками оказали 49-летний житель Перми и 29-летний житель республики Башкортостан, переехавший в Пермский край.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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