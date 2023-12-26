Пермяка избили кочергой и превратили в личного водителя

27 декабря 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Злоумышленников задержали Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Краснокамска (Пермский край) стал жертвой двух случайных знакомых. Мужчина согласился подвезти их до магазина, а затем они втроем договорились собраться на даче у одного из пассажиров. Во время застолья мужчины поссорились, избили краснокамца кочергой и заставили быть их личным водителем, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Потерпевший на автомобиле вечером поехал в магазин в массиве Алешиха. По дороге подвез двух незнакомых мужчин. В магазине они договорились все вместе употребить спиртные напитки на даче у одного из пассажиров. После распития между мужчинами произошел словесный конфликт. Новые знакомые стали избивать мужчину, насильно заставили его сесть в машину и поехали в магазин», — рассказали в ведомстве. После того как компания вернулась из магазина, краснокамца избили кочергой, украли с банковской карты 46 тысяч рублей и скрылись. Сотрудники полиции задержали мужчин и выяснили, что они потратили деньги на еду, напитки и одежду. Злоумышленниками оказали 49-летний житель Перми и 29-летний житель республики Башкортостан, переехавший в Пермский край.

Житель Краснокамска (Пермский край) стал жертвой двух случайных знакомых. Мужчина согласился подвезти их до магазина, а затем они втроем договорились собраться на даче у одного из пассажиров. Во время застолья мужчины поссорились, избили краснокамца кочергой и заставили быть их личным водителем, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Потерпевший на автомобиле вечером поехал в магазин в массиве Алешиха. По дороге подвез двух незнакомых мужчин. В магазине они договорились все вместе употребить спиртные напитки на даче у одного из пассажиров. После распития между мужчинами произошел словесный конфликт. Новые знакомые стали избивать мужчину, насильно заставили его сесть в машину и поехали в магазин», — рассказали в ведомстве. После того как компания вернулась из магазина, краснокамца избили кочергой, украли с банковской карты 46 тысяч рублей и скрылись. Сотрудники полиции задержали мужчин и выяснили, что они потратили деньги на еду, напитки и одежду. Злоумышленниками оказали 49-летний житель Перми и 29-летний житель республики Башкортостан, переехавший в Пермский край.