26 декабря 2023

Мэр Нефтеюганска рассказала, для кого будет бесплатным проезд на автобусах в 2024 году

Проезд на автобусе в Нефтеюганске будет бесплатным для неработающих пенсионеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Вокзал. Курган, рейсовый автобус, вокзал, автобус, пассажиры, отъезд, отток населения
В Нефтеюганске бесплатный проезд на автобусе будет доступен для неработающих пенсионеров, инвалидов и школьников Фото:

Проезд на автобусах в Нефтеюганске будет бесплатным для неработающих пенсионеров, инвалидов, школьников и почетных граждан города. Мера соцподдержки вступит в силу с 1 января 2024 года, сообщила глава Нефтеюганска Эльвира Бугай в своем telegram-канале.

«Наш город впервые вводит практику социальной поддержки в формате бесплатного проезда на общественном транспорте для следующих категорий граждан: неработающие пенсионеры (получатели трудовой пенсии по старости), зарегистрированные и проживающие в городе; почетные граждане города; дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды, не имеющие трудового стажа, зарегистрированные и проживающие в городе; лица, сопровождающие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, зарегистрированные и проживающие в городе; школьники с 1 по 11 класс», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске для детей введут бесплатный проезд на автобусах в период новогодних каникул. Бесплатный проезд будет действовать с 30 декабря по 8 января.

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Проезд на автобусах в Нефтеюганске будет бесплатным для неработающих пенсионеров, инвалидов, школьников и почетных граждан города. Мера соцподдержки вступит в силу с 1 января 2024 года, сообщила глава Нефтеюганска Эльвира Бугай в своем telegram-канале. «Наш город впервые вводит практику социальной поддержки в формате бесплатного проезда на общественном транспорте для следующих категорий граждан: неработающие пенсионеры (получатели трудовой пенсии по старости), зарегистрированные и проживающие в городе; почетные граждане города; дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды, не имеющие трудового стажа, зарегистрированные и проживающие в городе; лица, сопровождающие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, зарегистрированные и проживающие в городе; школьники с 1 по 11 класс», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске для детей введут бесплатный проезд на автобусах в период новогодних каникул. Бесплатный проезд будет действовать с 30 декабря по 8 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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