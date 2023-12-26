Мэр Нефтеюганска рассказала, для кого будет бесплатным проезд на автобусах в 2024 году

Проезд на автобусе в Нефтеюганске будет бесплатным для неработающих пенсионеров

27 декабря 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

В Нефтеюганске бесплатный проезд на автобусе будет доступен для неработающих пенсионеров, инвалидов и школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU (фото из архива) Проезд на автобусах в Нефтеюганске будет бесплатным для неработающих пенсионеров, инвалидов, школьников и почетных граждан города. Мера соцподдержки вступит в силу с 1 января 2024 года, сообщила глава Нефтеюганска Эльвира Бугай в своем telegram-канале.



«Наш город впервые вводит практику социальной поддержки в формате бесплатного проезда на общественном транспорте для следующих категорий граждан: неработающие пенсионеры (получатели трудовой пенсии по старости), зарегистрированные и проживающие в городе; почетные граждане города; дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды, не имеющие трудового стажа, зарегистрированные и проживающие в городе; лица, сопровождающие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, зарегистрированные и проживающие в городе; школьники с 1 по 11 класс», — говорится в сообщении.



Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске для детей введут бесплатный проезд на автобусах в период новогодних каникул. Бесплатный проезд будет действовать с 30 декабря по 8 января.

Проезд на автобусах в Нефтеюганске будет бесплатным для неработающих пенсионеров, инвалидов, школьников и почетных граждан города. Мера соцподдержки вступит в силу с 1 января 2024 года, сообщила глава Нефтеюганска Эльвира Бугай в своем telegram-канале. «Наш город впервые вводит практику социальной поддержки в формате бесплатного проезда на общественном транспорте для следующих категорий граждан: неработающие пенсионеры (получатели трудовой пенсии по старости), зарегистрированные и проживающие в городе; почетные граждане города; дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды, не имеющие трудового стажа, зарегистрированные и проживающие в городе; лица, сопровождающие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, зарегистрированные и проживающие в городе; школьники с 1 по 11 класс», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске для детей введут бесплатный проезд на автобусах в период новогодних каникул. Бесплатный проезд будет действовать с 30 декабря по 8 января.