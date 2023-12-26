Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова приняла участие в акции «Елка желаний», которая проходила в Кремле. Глава региона подарит трем детям спортивные подарки.
«Девочка с подшефной территории мечтает о батуте. Сын военнослужащего хочет баул вратаря. Третий ребенок из социально уязвимой категории попросил шведскую стенку», — уточнила Комарова, снимая шарики с пожеланиями детей с елки.
Губернатор отметила, что подарки детей спортивные, как и сама Югра. Она заверила, что успеет передать их до Нового года.
Ранее URA.RU писало о новогодних пожеланиях губернатора Комаровой югорчанам. Она оставила на югорской елке пожелание, чтобы вся семья оставалась вместе.
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