Политика Губернатор ХМАО подарит детям спортивные подарки с кремлевской «Елки желаний». Видео 27 декабря 2023 в 18:23 Размер текста - 17 + Губернатор ХМАО Комарова приняла участие в кремлевской «Елке желаний» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова приняла участие в акции «Елка желаний», которая проходила в Кремле. Глава региона подарит трем детям спортивные подарки. «Девочка с подшефной территории мечтает о батуте. Сын военнослужащего хочет баул вратаря. Третий ребенок из социально уязвимой категории попросил шведскую стенку», — уточнила Комарова, снимая шарики с пожеланиями детей с елки. Губернатор отметила, что подарки детей спортивные, как и сама Югра. Она заверила, что успеет передать их до Нового года. Ранее URA.RU писало о новогодних пожеланиях губернатора Комаровой югорчанам. Она оставила на югорской елке пожелание, чтобы вся семья оставалась вместе. Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова приняла участие в акции «Елка желаний», которая проходила в Кремле. Глава региона подарит трем детям спортивные подарки. «Девочка с подшефной территории мечтает о батуте. Сын военнослужащего хочет баул вратаря. Третий ребенок из социально уязвимой категории попросил шведскую стенку», — уточнила Комарова, снимая шарики с пожеланиями детей с елки. Губернатор отметила, что подарки детей спортивные, как и сама Югра. Она заверила, что успеет передать их до Нового года. Ранее URA.RU писало о новогодних пожеланиях губернатора Комаровой югорчанам. Она оставила на югорской елке пожелание, чтобы вся семья оставалась вместе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям