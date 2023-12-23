Губернатор Комарова оставила свое пожелание жителям ХМАО на новогодней елке. Фото, видео

23 декабря 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова оставила свое пожелание югорчанам на новогодней елке Фото: Елена Антипина @ URA.RU В Ханты-Мансийске прошла Югорская новогодняя елка. Ее смогли посетить не только талантливые дети и дети с ограниченными возможностями из ХМАО, но и семьи участников СВО и маленькие жители ДНР, ЛНР и подшефного города Макеевки. Глава региона Наталья Комарова оставила поздравила всех с наступающими праздниками и оставила на елке пожелание, чтобы в Новом году все члены семьи собрались вместе. «По традиции желаю всего хорошего, доброго. <…> Главное, чтобы семья могла собраться вместе. И это наши семейные традиции — я об этом, кстати, написала на шарике этой елки. <…> Чем больше семья, тем она крепче, и тем больше возможностей у каждого члена семьи быть здоровым, счастливым, талантливым, удачливым успешным и так далее», — пожелала губернатор. Глава региона сделала украшение на мастер-классе. Ей помогал маленький Алексей, чей шар украсил верхушку губернаторской елки. На праздник приехали и гости из Макеевки — танцевальный ансамбль «Родничок». Позже танцоры выступят в Югре. Гостям региона рассказали о югорских традициях и провели экскурсию по окружной столице. «Город очень красивый, живописный, много разных достопримечательностей, здесь очень интересно», — поделился впечатлениями Александр Иващенко, участник ансамбля «Родничок». Мероприятие проходило в КТЦ «Югра-Классик». В фойе приглашенных встречали Дед Мороз, Снегурочка и Снежинки. Гости губернаторской елки смогли посетить новогодние мастер-классы. Гвоздем программы стал мюзикл «Лунная история» в Большом зале. В правительстве Югры отметили, что праздник посетило более 500 детей. Ранее URA.RU писало, что губернатору Комаровой вручили необычный подарок. Активисты «Движения первых» создали огромную лоскутную карту Югры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийске прошла Югорская новогодняя елка. Ее смогли посетить не только талантливые дети и дети с ограниченными возможностями из ХМАО, но и семьи участников СВО и маленькие жители ДНР, ЛНР и подшефного города Макеевки. Глава региона Наталья Комарова оставила поздравила всех с наступающими праздниками и оставила на елке пожелание, чтобы в Новом году все члены семьи собрались вместе. «По традиции желаю всего хорошего, доброго. <…> Главное, чтобы семья могла собраться вместе. И это наши семейные традиции — я об этом, кстати, написала на шарике этой елки. <…> Чем больше семья, тем она крепче, и тем больше возможностей у каждого члена семьи быть здоровым, счастливым, талантливым, удачливым успешным и так далее», — пожелала губернатор. Глава региона сделала украшение на мастер-классе. Ей помогал маленький Алексей, чей шар украсил верхушку губернаторской елки. На праздник приехали и гости из Макеевки — танцевальный ансамбль «Родничок». Позже танцоры выступят в Югре. Гостям региона рассказали о югорских традициях и провели экскурсию по окружной столице. «Город очень красивый, живописный, много разных достопримечательностей, здесь очень интересно», — поделился впечатлениями Александр Иващенко, участник ансамбля «Родничок». Мероприятие проходило в КТЦ «Югра-Классик». В фойе приглашенных встречали Дед Мороз, Снегурочка и Снежинки. Гости губернаторской елки смогли посетить новогодние мастер-классы. Гвоздем программы стал мюзикл «Лунная история» в Большом зале. В правительстве Югры отметили, что праздник посетило более 500 детей. Ранее URA.RU писало, что губернатору Комаровой вручили необычный подарок. Активисты «Движения первых» создали огромную лоскутную карту Югры.