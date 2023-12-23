В Ханты-Мансийске прошла Югорская новогодняя елка. Ее смогли посетить не только талантливые дети и дети с ограниченными возможностями из ХМАО, но и семьи участников СВО и маленькие жители ДНР, ЛНР и подшефного города Макеевки. Глава региона Наталья Комарова оставила поздравила всех с наступающими праздниками и оставила на елке пожелание, чтобы в Новом году все члены семьи собрались вместе.
«По традиции желаю всего хорошего, доброго. <…> Главное, чтобы семья могла собраться вместе. И это наши семейные традиции — я об этом, кстати, написала на шарике этой елки. <…> Чем больше семья, тем она крепче, и тем больше возможностей у каждого члена семьи быть здоровым, счастливым, талантливым, удачливым успешным и так далее», — пожелала губернатор.
Глава региона сделала украшение на мастер-классе. Ей помогал маленький Алексей, чей шар украсил верхушку губернаторской елки. На праздник приехали и гости из Макеевки — танцевальный ансамбль «Родничок». Позже танцоры выступят в Югре. Гостям региона рассказали о югорских традициях и провели экскурсию по окружной столице. «Город очень красивый, живописный, много разных достопримечательностей, здесь очень интересно», — поделился впечатлениями Александр Иващенко, участник ансамбля «Родничок».
Мероприятие проходило в КТЦ «Югра-Классик». В фойе приглашенных встречали Дед Мороз, Снегурочка и Снежинки. Гости губернаторской елки смогли посетить новогодние мастер-классы. Гвоздем программы стал мюзикл «Лунная история» в Большом зале. В правительстве Югры отметили, что праздник посетило более 500 детей.
Ранее URA.RU писало, что губернатору Комаровой вручили необычный подарок. Активисты «Движения первых» создали огромную лоскутную карту Югры.
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