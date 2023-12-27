Почтальоны начнут разносить пермякам пенсии с 3 января

Наличные на дом приносят каждому третьему пенсионеру в Пермском крае
Доставка пенсий и социальных пособий в Пермском крае стартует с 3 января. Об этом сообщили в Почте России.
«С 3 января стартует очередной этап доставки пенсий и социальных пособий в Пермском крае. Почтальоны будут доставлять денежные средства в привычные для получателей даты выплат. Получатели за 7 число (воскресенье) получат выплаты заранее: с четверга 4 января по субботу 6 января», — говорится в сообщении Почты РФ, поступившем в URA.RU.
Выплаты на дом доставляют каждому третьему пенсионеру в Прикамье. Все вопросы по доставке пенсий и социальных выплат можно уточнить по телефону 8 (800) 300-03-73.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.