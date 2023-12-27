27 декабря 2023

Почтальоны начнут разносить пермякам пенсии с 3 января

© Служба новостей «URA.RU»
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Наличные на дом приносят каждому третьему пенсионеру в Пермском крае Фото:

Доставка пенсий и социальных пособий в Пермском крае стартует с 3 января. Об этом сообщили в Почте России.

«С 3 января стартует очередной этап доставки пенсий и социальных пособий в Пермском крае. Почтальоны будут доставлять денежные средства в привычные для получателей даты выплат. Получатели за 7 число (воскресенье) получат выплаты заранее: с четверга 4 января по субботу 6 января», — говорится в сообщении Почты РФ, поступившем в URA.RU.

Выплаты на дом доставляют каждому третьему пенсионеру в Прикамье. Все вопросы по доставке пенсий и социальных выплат можно уточнить по телефону 8 (800) 300-03-73.

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Доставка пенсий и социальных пособий в Пермском крае стартует с 3 января. Об этом сообщили в Почте России. «С 3 января стартует очередной этап доставки пенсий и социальных пособий в Пермском крае. Почтальоны будут доставлять денежные средства в привычные для получателей даты выплат. Получатели за 7 число (воскресенье) получат выплаты заранее: с четверга 4 января по субботу 6 января», — говорится в сообщении Почты РФ, поступившем в URA.RU. Выплаты на дом доставляют каждому третьему пенсионеру в Прикамье. Все вопросы по доставке пенсий и социальных выплат можно уточнить по телефону 8 (800) 300-03-73.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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