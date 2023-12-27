В Екатеринбург завезли сперму из Северной Америки

В Екатеринбург поступило более восьми тысяч доз спермы племенных быков происхождением Канада и США. Об этом сообщает управление Россельхознадзора Свердловской области.
«В Екатеринбург из Нижнего Новгорода авиатранспортом поступило 8333 доз спермы племенных быков производителей происхождением США и Канады. Биоматериал доставлен в замороженном виде и предназначен хозяйствам Свердловской и Тюменской областей, а также Республики Башкортостан», — объяснили в ведомстве.
Биоматериал из Северной Америки на Урал завозится регулярно. Так, в сентябре для разведения скота в уральских хозяйствах было завезено более двух тысяч доз спермы парнокопытных.
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