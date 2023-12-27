27 декабря 2023

В Екатеринбург завезли сперму из Северной Америки

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур от «Пятёрочки» в рамках проекта, направленного на сотрудничество с фермерскими хозяйствами. Екатеринбург, корова
Доставленный материал пойдет на разведение скота на Урале Фото:

В Екатеринбург поступило более восьми тысяч доз спермы племенных быков происхождением Канада и США. Об этом сообщает управление Россельхознадзора Свердловской области.

«В Екатеринбург из Нижнего Новгорода авиатранспортом поступило 8333 доз спермы племенных быков производителей происхождением США и Канады. Биоматериал доставлен в замороженном виде и предназначен хозяйствам Свердловской и Тюменской областей, а также Республики Башкортостан», — объяснили в ведомстве.

Биоматериал из Северной Америки на Урал завозится регулярно. Так, в сентябре для разведения скота в уральских хозяйствах было завезено более двух тысяч доз спермы парнокопытных.

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В Екатеринбург поступило более восьми тысяч доз спермы племенных быков происхождением Канада и США. Об этом сообщает управление Россельхознадзора Свердловской области. «В Екатеринбург из Нижнего Новгорода авиатранспортом поступило 8333 доз спермы племенных быков производителей происхождением США и Канады. Биоматериал доставлен в замороженном виде и предназначен хозяйствам Свердловской и Тюменской областей, а также Республики Башкортостан», — объяснили в ведомстве. Биоматериал из Северной Америки на Урал завозится регулярно. Так, в сентябре для разведения скота в уральских хозяйствах было завезено более двух тысяч доз спермы парнокопытных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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