В Екатеринбург завезли сперму из Северной Америки

28 декабря 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Доставленный материал пойдет на разведение скота на Урале Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбург поступило более восьми тысяч доз спермы племенных быков происхождением Канада и США. Об этом сообщает управление Россельхознадзора Свердловской области. «В Екатеринбург из Нижнего Новгорода авиатранспортом поступило 8333 доз спермы племенных быков производителей происхождением США и Канады. Биоматериал доставлен в замороженном виде и предназначен хозяйствам Свердловской и Тюменской областей, а также Республики Башкортостан», — объяснили в ведомстве. Биоматериал из Северной Америки на Урал завозится регулярно. Так, в сентябре для разведения скота в уральских хозяйствах было завезено более двух тысяч доз спермы парнокопытных.

В Екатеринбург поступило более восьми тысяч доз спермы племенных быков происхождением Канада и США. Об этом сообщает управление Россельхознадзора Свердловской области. «В Екатеринбург из Нижнего Новгорода авиатранспортом поступило 8333 доз спермы племенных быков производителей происхождением США и Канады. Биоматериал доставлен в замороженном виде и предназначен хозяйствам Свердловской и Тюменской областей, а также Республики Башкортостан», — объяснили в ведомстве. Биоматериал из Северной Америки на Урал завозится регулярно. Так, в сентябре для разведения скота в уральских хозяйствах было завезено более двух тысяч доз спермы парнокопытных.