На Урал привезли сперму из Канады и США

В Екатеринбург привезли более двух тысяч доз спермы быков-производителей из Канады и США. Биоматериал поступил для разведения скота в хозяйства Свердловской, Челябинской областей и Башкирию, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
«В аэропорт Кольцово из Нижнего Новгорода поступило 2782 дозы спермы в замороженном виде племенных быков-производителей происхождения США и Канады. Биоматериал отправился в хозяйства Свердловской, Челябинской областей и Башкортостан», — пояснили в ведомстве.
Генетический материал поступил в Кольцово в замороженном виде в специальных емкостях. Ранее из Северной Америки уже привозили на Урал более двух тысяч доз спермы быков.
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