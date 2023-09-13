На Урал привезли сперму из Канады и США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сельское хозяйство, сельхозпереработка. Пермь, говядина, агро, корова с теленком, агро выставка
В уральских хозяйствах биоматериал поможет разводить племенных быков Фото:

В Екатеринбург привезли более двух тысяч доз спермы быков-производителей из Канады и США. Биоматериал поступил для разведения скота в хозяйства Свердловской, Челябинской областей и Башкирию, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

«В аэропорт Кольцово из Нижнего Новгорода поступило 2782 дозы спермы в замороженном виде племенных быков-производителей происхождения США и Канады. Биоматериал отправился в хозяйства Свердловской, Челябинской областей и Башкортостан», — пояснили в ведомстве.

Генетический материал поступил в Кольцово в замороженном виде в специальных емкостях. Ранее из Северной Америки уже привозили на Урал более двух тысяч доз спермы быков.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбург привезли более двух тысяч доз спермы быков-производителей из Канады и США. Биоматериал поступил для разведения скота в хозяйства Свердловской, Челябинской областей и Башкирию, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. «В аэропорт Кольцово из Нижнего Новгорода поступило 2782 дозы спермы в замороженном виде племенных быков-производителей происхождения США и Канады. Биоматериал отправился в хозяйства Свердловской, Челябинской областей и Башкортостан», — пояснили в ведомстве. Генетический материал поступил в Кольцово в замороженном виде в специальных емкостях. Ранее из Северной Америки уже привозили на Урал более двух тысяч доз спермы быков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...