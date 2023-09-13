На Урал привезли сперму из Канады и США

13 сентября 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

В уральских хозяйствах биоматериал поможет разводить племенных быков Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбург привезли более двух тысяч доз спермы быков-производителей из Канады и США. Биоматериал поступил для разведения скота в хозяйства Свердловской, Челябинской областей и Башкирию, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. «В аэропорт Кольцово из Нижнего Новгорода поступило 2782 дозы спермы в замороженном виде племенных быков-производителей происхождения США и Канады. Биоматериал отправился в хозяйства Свердловской, Челябинской областей и Башкортостан», — пояснили в ведомстве. Генетический материал поступил в Кольцово в замороженном виде в специальных емкостях. Ранее из Северной Америки уже привозили на Урал более двух тысяч доз спермы быков.

В Екатеринбург привезли более двух тысяч доз спермы быков-производителей из Канады и США. Биоматериал поступил для разведения скота в хозяйства Свердловской, Челябинской областей и Башкирию, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. «В аэропорт Кольцово из Нижнего Новгорода поступило 2782 дозы спермы в замороженном виде племенных быков-производителей происхождения США и Канады. Биоматериал отправился в хозяйства Свердловской, Челябинской областей и Башкортостан», — пояснили в ведомстве. Генетический материал поступил в Кольцово в замороженном виде в специальных емкостях. Ранее из Северной Америки уже привозили на Урал более двух тысяч доз спермы быков.