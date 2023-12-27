27 декабря 2023

Губернатор Махонин старается привлекать в правительство выходцев из территорий

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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал интервью Андрею Ванденко Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин доволен тем, что в действующем составе правительства региона есть выходцы из разных уголков края. Свое мнение он озвучил в интервью Андрею Ванденко, известному по проекту «20 вопросов Владимиру Путину».

«Мне нравится, что министр регионального развития из Чайковского, министр спорта — из Лысьвы, из Чернушки — глава администрации. Вопросы безопасности и природных ресурсов курирует мой заместитель, который родом из Губахи. Это важно, люди так или иначе будут помогать своей родине», — заявил Махонин ТАСС. Он подчеркнул, что эти люди искренне стараются поднимать проблемы малой родины, позже они решаются на краевом уровне.

Также Махонин рассказал, что из родного Рябинино не устроил на работу в администрацию губернатора. В качестве объяснения он привел пример с нынешним деканом юридического факультета ПГНИУ Натальей Сыропятовой. «Когда у меня спросили мнение о Сыропятовой, я отказался давать оценку ее рабочим качествам. Мы не работали вместе, только учились на одном потоке. Пускай решает университет — не я», — уточнил Махонин. Он отметил, что будет рад ее карьерным успехам.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин доволен тем, что в действующем составе правительства региона есть выходцы из разных уголков края. Свое мнение он озвучил в интервью Андрею Ванденко, известному по проекту «20 вопросов Владимиру Путину». «Мне нравится, что министр регионального развития из Чайковского, министр спорта — из Лысьвы, из Чернушки — глава администрации. Вопросы безопасности и природных ресурсов курирует мой заместитель, который родом из Губахи. Это важно, люди так или иначе будут помогать своей родине», — заявил Махонин ТАСС. Он подчеркнул, что эти люди искренне стараются поднимать проблемы малой родины, позже они решаются на краевом уровне. Также Махонин рассказал, что из родного Рябинино не устроил на работу в администрацию губернатора. В качестве объяснения он привел пример с нынешним деканом юридического факультета ПГНИУ Натальей Сыропятовой. «Когда у меня спросили мнение о Сыропятовой, я отказался давать оценку ее рабочим качествам. Мы не работали вместе, только учились на одном потоке. Пускай решает университет — не я», — уточнил Махонин. Он отметил, что будет рад ее карьерным успехам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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