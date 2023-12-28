В Перми перенесли дату открытия главного городского катка

В Перми скоро откроется каток на эспланаде Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми главный городской каток у Театра-Театра откроется 30 декабря, а не 29-го как планировалось ранее. Об этом рассказали в пресс-службе краевого минспорта.

«Открытие главного городского катка у Театра-Театра в Перми состоится 30 декабря в 15 часов. Первый сеанс массового катания начнется в 16 часов», — передает «Новый компаньон», ссылаясь на представителей ведомства.

Ранее министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова сообщила, что каток на эспланаде будет работать до марта 2024 года. Она добавила, что на нем выделят детскую зону. Попасть на каток можно будет бесплатно, но после обязательной регистрации.