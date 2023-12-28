В Челябинске после снегопада выросли большие сосульки. Фото

29 декабря 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Управляющие компании должны оперативно очистить кровли от снега и льда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинска после снегопада пожаловались на растущие сосульки и падающие с кровли глыбы снега. Об этом сообщили URA.RU горожане. «Сижу у окна, огромные глыбы снега падают с крыши. УК ничего не делают: двор не чистят, снег с крыши не убирают. Никакие жалобы не помогают, на все один ответ ГЖИ и прокуратуры — подавайте в суд на бездействие УК», — рассказала URA.RU жительница дома №3а по улице Энергетиков в Челябинске Елена Е. На доме №200 по улице Российской в Челябинске прямо над входом в поликлинику нависли две большие сосульки. Челябинцы уточнили, что в данный момент входом не пользуются и он огорожен лентой, однако она скрыта под снегом. Кроме того, сосульки при падении могут отскочить от козырька входной группы и попасть в людей либо автомобили. Ранее стало известно, что в администрации Челябинска прошло заседание оперативного штаба с управляющими компаниями и коммунальными предприятиями. По данным мэрии, после снегопадов все коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы, сотрудники УК начали массовую очистку крыш от снега и наледи. Большие сосульки образовались на фасаде дома №200 по улице Российской в Челябинске Сообщество «Челябинск official | Подслушано ЧТЗ» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-63416843_1229162

Жители Челябинска после снегопада пожаловались на растущие сосульки и падающие с кровли глыбы снега. Об этом сообщили URA.RU горожане. «Сижу у окна, огромные глыбы снега падают с крыши. УК ничего не делают: двор не чистят, снег с крыши не убирают. Никакие жалобы не помогают, на все один ответ ГЖИ и прокуратуры — подавайте в суд на бездействие УК», — рассказала URA.RU жительница дома №3а по улице Энергетиков в Челябинске Елена Е. На доме №200 по улице Российской в Челябинске прямо над входом в поликлинику нависли две большие сосульки. Челябинцы уточнили, что в данный момент входом не пользуются и он огорожен лентой, однако она скрыта под снегом. Кроме того, сосульки при падении могут отскочить от козырька входной группы и попасть в людей либо автомобили. Ранее стало известно, что в администрации Челябинска прошло заседание оперативного штаба с управляющими компаниями и коммунальными предприятиями. По данным мэрии, после снегопадов все коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы, сотрудники УК начали массовую очистку крыш от снега и наледи.