28 декабря 2023

В ХМАО упала цена продажи на НПЗ обанкротившейся фирмы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Николая Цуканова , полномочного представителя президента на ЖД вокзал , строительство кольцевой автодороги и НПЗ. Тюмень , антипинский нпз, нпз, трубы нпз
В ХМАО с дисконтом продают нефтеперерабатывающий завод Фото:

В ХМАО снизили стоимость продажи нефтеперерабатывающего завода в Нефтеюганском районе, который ранее находился в собственности у разорившейся компании «Бекор». Организатор торгов сообщил агентству, что начальная цена на аукционе снизилась почти на 30 миллионов рублей.

«Нефтеперерабатывающий завод в поселке Сивыс-Ях Нефтеюганского района выставлен на аукцион с начальной ценой 222 млн рублей. В прошлом году его продавали за 250 млн рублей», — пояснили на электронной торговой площадке.

В состав производственного комплекса входит бензино-дизельная установка, резервуарный парк, несколько производственных зданий. Он расположен на земельном участке более 11 тысяч квадратных метров. Территория огорожена и оснащена системой освещения. Прием заявок на торги продолжится до марта 2024 года.

Ранее URA.RU писал, что в ХМАО продают НПЗ, введенный в эксплуатацию в 2010 году. Завод перерабатывает порядка 128 тонн нефти в сутки.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО снизили стоимость продажи нефтеперерабатывающего завода в Нефтеюганском районе, который ранее находился в собственности у разорившейся компании «Бекор». Организатор торгов сообщил агентству, что начальная цена на аукционе снизилась почти на 30 миллионов рублей. «Нефтеперерабатывающий завод в поселке Сивыс-Ях Нефтеюганского района выставлен на аукцион с начальной ценой 222 млн рублей. В прошлом году его продавали за 250 млн рублей», — пояснили на электронной торговой площадке. В состав производственного комплекса входит бензино-дизельная установка, резервуарный парк, несколько производственных зданий. Он расположен на земельном участке более 11 тысяч квадратных метров. Территория огорожена и оснащена системой освещения. Прием заявок на торги продолжится до марта 2024 года. Ранее URA.RU писал, что в ХМАО продают НПЗ, введенный в эксплуатацию в 2010 году. Завод перерабатывает порядка 128 тонн нефти в сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...