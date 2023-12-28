В ХМАО упала цена продажи на НПЗ обанкротившейся фирмы

В ХМАО снизили стоимость продажи нефтеперерабатывающего завода в Нефтеюганском районе, который ранее находился в собственности у разорившейся компании «Бекор». Организатор торгов сообщил агентству, что начальная цена на аукционе снизилась почти на 30 миллионов рублей.
«Нефтеперерабатывающий завод в поселке Сивыс-Ях Нефтеюганского района выставлен на аукцион с начальной ценой 222 млн рублей. В прошлом году его продавали за 250 млн рублей», — пояснили на электронной торговой площадке.
В состав производственного комплекса входит бензино-дизельная установка, резервуарный парк, несколько производственных зданий. Он расположен на земельном участке более 11 тысяч квадратных метров. Территория огорожена и оснащена системой освещения. Прием заявок на торги продолжится до марта 2024 года.
Ранее URA.RU писал, что в ХМАО продают НПЗ, введенный в эксплуатацию в 2010 году. Завод перерабатывает порядка 128 тонн нефти в сутки.
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