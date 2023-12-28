28 декабря 2023

В Свердловской области ищут счастливца, чтобы отдать ему 9 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Выигрыш станет роскошным подарком победителю к празднику Фото:

Свердловский победитель лотереи «Рапидо» так и не дал о себе знать и не оформил выигрыш. Счастливец пять дней назад стал обладателем девяти миллионов рублей, рассказали в «Столото».

По словам представителей компании, победитель пока так и не объявился. Возможно, он просто еще не знает об удаче, приключившейся с ним под Новый год.

Всего в уходящем году 30 свердловчан сумели выиграть крупные суммы в государственных лотереях. Самой везучей оказалась пенсионерка Нина Ивановна — она стала обладательницей 300 миллионов рублей.

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Свердловский победитель лотереи «Рапидо» так и не дал о себе знать и не оформил выигрыш. Счастливец пять дней назад стал обладателем девяти миллионов рублей, рассказали в «Столото». По словам представителей компании, победитель пока так и не объявился. Возможно, он просто еще не знает об удаче, приключившейся с ним под Новый год. Всего в уходящем году 30 свердловчан сумели выиграть крупные суммы в государственных лотереях. Самой везучей оказалась пенсионерка Нина Ивановна — она стала обладательницей 300 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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