В Свердловской области ищут счастливца, чтобы отдать ему 9 миллионов

Выигрыш станет роскошным подарком победителю к празднику
Свердловский победитель лотереи «Рапидо» так и не дал о себе знать и не оформил выигрыш. Счастливец пять дней назад стал обладателем девяти миллионов рублей, рассказали в «Столото».
По словам представителей компании, победитель пока так и не объявился. Возможно, он просто еще не знает об удаче, приключившейся с ним под Новый год.
Всего в уходящем году 30 свердловчан сумели выиграть крупные суммы в государственных лотереях. Самой везучей оказалась пенсионерка Нина Ивановна — она стала обладательницей 300 миллионов рублей.
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