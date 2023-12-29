Куйвашев исполнил мечту 5-летнего Ильи, загаданную на «Елке желаний» в Кремле. Фото

29 декабря 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев исполнил мечту пятилетнего мальчика Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исполнил мечту 5-летнего Ильи в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «Глава региона подарил сыну горный велосипед. К лету Илья еще подрастет, и как раз будет кататься вместе с братом Артемом», — цитирует слова мамы мальчика ДИП. 27 декабря, будучи на заседании Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина, Евгений Куйвашев снял две открытки с елки, установленной в Кремле. Глава Свердловской области обещал исполнить два желания. Одно он исполнил, осталось второе — карнавальный костюм для 16-летней девочки. Фото: ДИП

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исполнил мечту 5-летнего Ильи в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «Глава региона подарил сыну горный велосипед. К лету Илья еще подрастет, и как раз будет кататься вместе с братом Артемом», — цитирует слова мамы мальчика ДИП. 27 декабря, будучи на заседании Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина, Евгений Куйвашев снял две открытки с елки, установленной в Кремле. Глава Свердловской области обещал исполнить два желания. Одно он исполнил, осталось второе — карнавальный костюм для 16-летней девочки.