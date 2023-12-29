Куйвашев исполнил мечту 5-летнего Ильи, загаданную на «Елке желаний» в Кремле. Фото

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Сбор участников на Госсовет по наставничеству в Кремль. Москва, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев исполнил мечту пятилетнего мальчика Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исполнил мечту 5-летнего Ильи в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП).

«Глава региона подарил сыну горный велосипед. К лету Илья еще подрастет, и как раз будет кататься вместе с братом Артемом», — цитирует слова мамы мальчика ДИП.

27 декабря, будучи на заседании Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина, Евгений Куйвашев снял две открытки с елки, установленной в Кремле. Глава Свердловской области обещал исполнить два желания. Одно он исполнил, осталось второе — карнавальный костюм для 16-летней девочки.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исполнил мечту 5-летнего Ильи в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «Глава региона подарил сыну горный велосипед. К лету Илья еще подрастет, и как раз будет кататься вместе с братом Артемом», — цитирует слова мамы мальчика ДИП. 27 декабря, будучи на заседании Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина, Евгений Куйвашев снял две открытки с елки, установленной в Кремле. Глава Свердловской области обещал исполнить два желания. Одно он исполнил, осталось второе — карнавальный костюм для 16-летней девочки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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