Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исполнил мечту 5-летнего Ильи в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП).
«Глава региона подарил сыну горный велосипед. К лету Илья еще подрастет, и как раз будет кататься вместе с братом Артемом», — цитирует слова мамы мальчика ДИП.
27 декабря, будучи на заседании Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина, Евгений Куйвашев снял две открытки с елки, установленной в Кремле. Глава Свердловской области обещал исполнить два желания. Одно он исполнил, осталось второе — карнавальный костюм для 16-летней девочки.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.