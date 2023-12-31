Полпред Якушев поздравил уральцев с Новым годом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вторая всероссийская премия «Молодой промышленник года». Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев заявил о более серьезных задачах перед страной в 2024 году Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с наступающим Новым годом. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпредства.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Убежден — 2023 год оставит яркий след в нашей жизни. Это был год серьезной, глубокой работы. Уверенных ответов на вызовы современного мира. Максимальной отдачи в решении стоящих перед страной задач», — сказал Якушев. Он отметил, что уральцам удалось перестроить экономику и укрепить оборону страны.

Полпред УрФО считает, что 2024 год ставит перед страной еще более серьезные задачи. «Удачи вам и благополучия в наступающем году! Пусть воплотятся в жизнь все ваши планы, исполнятся мечты!» — добавил он.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также выступил с новогодним поздравлением к жителям региона. Екатеринбуржцев поздравил глава города Алексей Орлов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с наступающим Новым годом. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпредства. «Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Убежден — 2023 год оставит яркий след в нашей жизни. Это был год серьезной, глубокой работы. Уверенных ответов на вызовы современного мира. Максимальной отдачи в решении стоящих перед страной задач», — сказал Якушев. Он отметил, что уральцам удалось перестроить экономику и укрепить оборону страны. Полпред УрФО считает, что 2024 год ставит перед страной еще более серьезные задачи. «Удачи вам и благополучия в наступающем году! Пусть воплотятся в жизнь все ваши планы, исполнятся мечты!» — добавил он. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также выступил с новогодним поздравлением к жителям региона. Екатеринбуржцев поздравил глава города Алексей Орлов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...