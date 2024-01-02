При ударе ВСУ по Белгороду один человек погиб: главное к вечеру 2 января

02 января 2024 в 21:42 Размер текста - 17 +

Системы ПВО России сбили 17 украинских ракет в небе над Белгородской областью Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате атаки Украины на Белгород погиб мужчина, который находился в автомобиле. По предварительным данным, снаряд, взорвавшийся рядом с машиной, привел к смерти человека от осколочных ранений. URA.RU приводит главные новости к вечеру 2 января. В результате атаки ВСУ по Белгороду погиб один человек, который находился в машине. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил эту информацию. По предварительным данным, мужчина получил осколочные ранения и скончался на месте после взрыва снаряда рядом с его автомобилем. Кроме того, еще четыре человека пострадали вблизи авторынка. Врачи областной больницы осматривают раненых мужчину и женщину с осколочными ранениями, а двое других мужчин отказались от госпитализации. Женщина также получила ранение, когда осколок ракеты задел ее руку, упав на крышу.

За последний день системы ПВО России успешно сбили 17 ракет «Ольха» над Белгородской областью. Минобороны РФ сообщило, что были пресечены попытки Украины осуществить атаки на территорию России с использованием ракет реактивной системы залпового огня «Ольха». Атаки произошли 2 января около 14:30 по московскому времени.

В Белгородской области была успешно пресечена попытка атаки со стороны Украины. Системы ПВО сбили четыре ракеты реактивной системы залпового огня «Ольха» над регионом. Атака была пресечена около 12 часов дня, сообщило Минобороны России.

В Белгороде была объявлена воздушная тревога. Вячеслав Гладков призвал всех жителей переместиться в укрытия.

ВС РФ, в свою очередь, нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, где осуществлялось производство ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также ремонт вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах. Минобороны России подтвердило эту информацию, добавив, что также были атакованы склады с ракетами и боеприпасами, поставляемыми Западом на Украину.

ВСУ нанесли прицельные удары по Васильевке в Запорожской области, используя ракетные системы «Град». Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о погибшей женщине и нескольких раненых. Одна из ракет попала в культурный объект «Дача Попова», а также повредила несколько частных домов. Обстановка на различных направлениях В результате активных действий подразделений «Западной» группировки войск на купянском направлении, при помощи штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии, удалось отбить шесть атак штурмовых групп 21-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах поселков Синьковка и Терны в Харьковской области.

В районе Артемовского на донецком направлении, благодаря слаженным действиям подразделений «Южной» группировки, ударам оперативно-тактической авиации и огню артиллерии, была успешно отражена атака ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. В районах Андреевки, Богдановки, Георгиевки, Курдюмовки и Клещеевки было нанесено поражение подразделениям 42-й механизированной, 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны.

На запорожском направлении российские войска успешно отразили атаку штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ в районе Новопрокоповки. Кроме того, было нанесено огневое поражение формирований 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Вербового и Работино Запорожской области.

Российские военнослужащие уничтожили взвод танков Leopard-2A6 на сватовском направлении. Минобороны РФ сообщает, что бойцы группировки «Запад» разбили тяжелую бронетехнику производства Германии в районе села Терны в ДНР. Отмечается, что удар был нанесен во время подготовки ВСУ к атаке на российские позиции с применением высокоточных боеприпасов, передает Пятый канал.

В результате атаки Украины на Белгород погиб мужчина, который находился в автомобиле. По предварительным данным, снаряд, взорвавшийся рядом с машиной, привел к смерти человека от осколочных ранений. URA.RU приводит главные новости к вечеру 2 января.