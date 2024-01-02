ВСУ атаковали город в Запорожской области

Рогов: ВСУ нанесли удары из «Градов» по Васильевке, есть погибшие

02 января 2024 в 20:23 Размер текста - 17 +

Васильевка подверглась обстрелу ВСУ, заявил Владимир Рогов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ нанесли прицельные удары из «Градов» по Васильевке в Запорожской области, одна женщина погибла. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «Васильевка под огнем боевиков ВСУ. Есть раненые и погибшие», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что зафиксировано попадание одной ракеты РСЗО «Град» в культурный объект «Дача Попова». Также несколько частных домов получили повреждения. По предварительной информации, одна женщина погибла, а шесть человек получили различные травмы, заключил Рогов.

ВСУ нанесли прицельные удары из «Градов» по Васильевке в Запорожской области, одна женщина погибла. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «Васильевка под огнем боевиков ВСУ. Есть раненые и погибшие», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что зафиксировано попадание одной ракеты РСЗО «Град» в культурный объект «Дача Попова». Также несколько частных домов получили повреждения. По предварительной информации, одна женщина погибла, а шесть человек получили различные травмы, заключил Рогов.