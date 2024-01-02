ВСУ атаковали город в Запорожской области

Рогов: ВСУ нанесли удары из «Градов» по Васильевке, есть погибшие
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Васильевка подверглась обстрелу ВСУ, заявил Владимир Рогов Фото:
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ВСУ нанесли прицельные удары из «Градов» по Васильевке в Запорожской области, одна женщина погибла. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Васильевка под огнем боевиков ВСУ. Есть раненые и погибшие», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что зафиксировано попадание одной ракеты РСЗО «Град» в культурный объект «Дача Попова». Также несколько частных домов получили повреждения. По предварительной информации, одна женщина погибла, а шесть человек получили различные травмы, заключил Рогов.

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ВСУ нанесли прицельные удары из «Градов» по Васильевке в Запорожской области, одна женщина погибла. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «Васильевка под огнем боевиков ВСУ. Есть раненые и погибшие», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что зафиксировано попадание одной ракеты РСЗО «Град» в культурный объект «Дача Попова». Также несколько частных домов получили повреждения. По предварительной информации, одна женщина погибла, а шесть человек получили различные травмы, заключил Рогов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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