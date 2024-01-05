05 января 2024

Путин обязал Минкультуры помочь Большому театру организовать гастроли в Таиланд

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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир
Путин поручил организовать Большому театру гастроли в Таиланде Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил Минкультуры и Минфину организовать Большому театру гастроли в 2024 году в Таиланде. Такое поручение он утвердил по итогам пленарного заседания девятого Санкт-Петербургского международного культурного форума.

«Минкультуры России совместно с Минфином России оказать содействие федеральному государственному бюджетному учреждению культуры „Государственный академический Большой театр России“ в организации и проведении гастролей в Королевстве Таиланд», — говорится в поручении президента. Оно опубликовано на сайте Кремля. Отмечается, что ответственными назначены министр финансов Антон Силуанов и министр культуры Ольга Любимова, а доклад необходимо предоставить до 1 марта текущего года.

Ранее Путин поручил правительству сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры». Ответственным является глава кабмина Михаил Мишустин.

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Президент РФ Владимир Путин поручил Минкультуры и Минфину организовать Большому театру гастроли в 2024 году в Таиланде. Такое поручение он утвердил по итогам пленарного заседания девятого Санкт-Петербургского международного культурного форума. «Минкультуры России совместно с Минфином России оказать содействие федеральному государственному бюджетному учреждению культуры „Государственный академический Большой театр России“ в организации и проведении гастролей в Королевстве Таиланд», — говорится в поручении президента. Оно опубликовано на сайте Кремля. Отмечается, что ответственными назначены министр финансов Антон Силуанов и министр культуры Ольга Любимова, а доклад необходимо предоставить до 1 марта текущего года. Ранее Путин поручил правительству сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры». Ответственным является глава кабмина Михаил Мишустин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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