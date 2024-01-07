Пермский зоопарк стал краевым учреждением

С 1 января «Пермский зоопарк» реорганизован из муниципального в краевое учреждение культуры. Соответствующие изменения отражены ЕГРЮЛ — сообщает «Ъ-Прикамье»
«С 1 января муниципальное автономное учреждение культуры „Пермский зоопарк“ реорганизовано в одноименное государственное краевое учреждение — ГКАУК. При этом директор учреждения не поменялся. Его обязанности по-прежнему исполняет Юлия Шитова», — говорится в статье издания.
Осенью прошлого года пермские депутаты одобрили передачу имущества зоопарка в собственность региона. Строительство нового зоопарка в микрорайоне Нагорный финансируется из краевого бюджета. Расходы на содержание зверинца власти края также берут на себя.
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