07 января 2024
06 января 2024

Пермский зоопарк стал краевым учреждением

© Служба новостей «URA.RU»
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Зоопарк. Пермь, зоопарк, табличка
Пермский зоопарк реорганизовали в краевое учреждение Фото:

С 1 января «Пермский зоопарк» реорганизован из муниципального в краевое учреждение культуры. Соответствующие изменения отражены ЕГРЮЛ — сообщает «Ъ-Прикамье»

«С 1 января муниципальное автономное учреждение культуры „Пермский зоопарк“ реорганизовано в одноименное государственное краевое учреждение — ГКАУК. При этом директор учреждения не поменялся. Его обязанности по-прежнему исполняет Юлия Шитова», — говорится в статье издания.

Осенью прошлого года пермские депутаты одобрили передачу имущества зоопарка в собственность региона. Строительство нового зоопарка в микрорайоне Нагорный финансируется из краевого бюджета. Расходы на содержание зверинца власти края также берут на себя.

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С 1 января «Пермский зоопарк» реорганизован из муниципального в краевое учреждение культуры. Соответствующие изменения отражены ЕГРЮЛ — сообщает «Ъ-Прикамье» «С 1 января муниципальное автономное учреждение культуры „Пермский зоопарк“ реорганизовано в одноименное государственное краевое учреждение — ГКАУК. При этом директор учреждения не поменялся. Его обязанности по-прежнему исполняет Юлия Шитова», — говорится в статье издания. Осенью прошлого года пермские депутаты одобрили передачу имущества зоопарка в собственность региона. Строительство нового зоопарка в микрорайоне Нагорный финансируется из краевого бюджета. Расходы на содержание зверинца власти края также берут на себя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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