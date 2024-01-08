08 января 2024
07 января 2024

Пермский медуниверситет объявил рождественский сбор игрушек для детского хосписа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский и Сухой Лог. Коммунальная авария, детский сад, мягкие игрушки, еж, кровать, спальня
Мягкие игрушки порадуют больных ребят Фото:

Волонтеры Пермского медицинского университета (ПГМУ) организовали сбор рождественских подарков для пациентов детского хосписа. Игрушки отправятся в отделение паллиативной помощи при детской клинической больнице №13.

«ПГМУ объявляет рождественский сбор для детского хосписа. Ребята хосписа при ДКБ №13 будут очень рады вашим подаркам», — говорится в telegram-канале вуза.

Хоспис ДКБ №13 рассчитан на 12 человек. Здесь медики оказывается помощь детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Игрушки для ребят принимают до 30 января в ректорате ПГМУ по адресу ул. Петропавловская 26, кабинет 215.

Список игрушек:

  • Мягкие игрушки-антистрессы по типу котов-батонов
  • Лего наборы средних размеров
  • Детские пианино, синтезаторы, мелофоны
  • Куклы мягкие
  • Пазлы, мозаики
  • Наборы для творчества — шитье, картины по номерам, алмазные мозаики

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Волонтеры Пермского медицинского университета (ПГМУ) организовали сбор рождественских подарков для пациентов детского хосписа. Игрушки отправятся в отделение паллиативной помощи при детской клинической больнице №13. «ПГМУ объявляет рождественский сбор для детского хосписа. Ребята хосписа при ДКБ №13 будут очень рады вашим подаркам», — говорится в telegram-канале вуза. Хоспис ДКБ №13 рассчитан на 12 человек. Здесь медики оказывается помощь детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Игрушки для ребят принимают до 30 января в ректорате ПГМУ по адресу ул. Петропавловская 26, кабинет 215. Список игрушек:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...