Пермский медуниверситет объявил рождественский сбор игрушек для детского хосписа

Мягкие игрушки порадуют больных ребят
Волонтеры Пермского медицинского университета (ПГМУ) организовали сбор рождественских подарков для пациентов детского хосписа. Игрушки отправятся в отделение паллиативной помощи при детской клинической больнице №13.
«ПГМУ объявляет рождественский сбор для детского хосписа. Ребята хосписа при ДКБ №13 будут очень рады вашим подаркам», — говорится в telegram-канале вуза.
Хоспис ДКБ №13 рассчитан на 12 человек. Здесь медики оказывается помощь детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Игрушки для ребят принимают до 30 января в ректорате ПГМУ по адресу ул. Петропавловская 26, кабинет 215.
Список игрушек:
- Мягкие игрушки-антистрессы по типу котов-батонов
- Лего наборы средних размеров
- Детские пианино, синтезаторы, мелофоны
- Куклы мягкие
- Пазлы, мозаики
- Наборы для творчества — шитье, картины по номерам, алмазные мозаики
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