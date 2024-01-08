Чиновник пермской мэрии уходит в теплоснабжающую компанию

Чиновник возглавит Лысьвенские тепловые сети
Начальник департамента ЖКХ администрации Перми Станислав Баскаков покинет свою должность 12 января. Чиновник нашел новую работу в пермском филиале «Т Плюс».
«12 января последний рабочий день у начальника департамента ЖКХ Перми Станислава Баскакова. Баскаков переходит работать в пермский филиал „Т Плюс“, крупнейшей генкомпании в Прикамье», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Как пишет издание, Баскаков будет работать главой Лысьвенских тепловых сетей с 15 января. Чиновник руководил департаментом ЖКХ Перми с осени 2022 года. До этого он работал МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ГКТХ).
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