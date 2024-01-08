08 января 2024

Чиновник пермской мэрии уходит в теплоснабжающую компанию

Глава департамента ЖКХ Перми Баскаков уходит работать в «Т Плюс»
© Служба новостей «URA.RU»
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Избирком. Курган, чиновник, часы, руки
Чиновник возглавит Лысьвенские тепловые сети Фото:

Начальник департамента ЖКХ администрации Перми Станислав Баскаков покинет свою должность 12 января. Чиновник нашел новую работу в пермском филиале «Т Плюс».

«12 января последний рабочий день у начальника департамента ЖКХ Перми Станислава Баскакова. Баскаков переходит работать в пермский филиал „Т Плюс“, крупнейшей генкомпании в Прикамье», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Как пишет издание, Баскаков будет работать главой Лысьвенских тепловых сетей с 15 января. Чиновник руководил департаментом ЖКХ Перми с осени 2022 года. До этого он работал МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ГКТХ).

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Начальник департамента ЖКХ администрации Перми Станислав Баскаков покинет свою должность 12 января. Чиновник нашел новую работу в пермском филиале «Т Плюс». «12 января последний рабочий день у начальника департамента ЖКХ Перми Станислава Баскакова. Баскаков переходит работать в пермский филиал „Т Плюс“, крупнейшей генкомпании в Прикамье», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Как пишет издание, Баскаков будет работать главой Лысьвенских тепловых сетей с 15 января. Чиновник руководил департаментом ЖКХ Перми с осени 2022 года. До этого он работал МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ГКТХ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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