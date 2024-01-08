08 января 2024

В Кунгуре скончался 98-летний ветеран, прошедший Великую Отечественную войну

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с погибшим полковником-миротворцем у ОДО. Екатеринбург, гвоздики, прощание
Василию Каргопольцеву было 98 лет Фото:

В городе Кунгур Пермского края 9 января скончался ветеран-десантник Василий Каргопольцев, прошедший Великую Отечественную войну. О смерти ветерана URA.RU сообщили близкие родственники умершего.

«Василия Кирилловича не стало сегодня [9 января]. Ему было 98 лет», — рассказали родные Василия Каргопольцева. Ветеран-десантник был призван в ряды советской армии в декабре 1942 года в возрасте 17 лет. Перед отправкой на фронт юноша прошел обучение в Камышловском военно-пехотное училище.

С 1943 по 1950 годы Василий Каргапольцев служил в воздушно-десантных войсках. В марте 1945 года воздушно-десантный корпус, в котором он находился, участие в разгроме танковой группы немцев под Будапештом. За это в марте 1945 года Каргопольцев получил благодарность от Верховного Главнокомандующего советских войск Иосифа Сталина.

Ветеран имеет множество наград и медалей, в том числе, «За боевые заслуги». Одну из них он получил лишь спустя 60 лет после окончания Великой Отечественной войны. В 2020 году, в год 75-летия Победы, поздравить ветерана в Кунгур приехал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Кунгур Пермского края 9 января скончался ветеран-десантник Василий Каргопольцев, прошедший Великую Отечественную войну. О смерти ветерана URA.RU сообщили близкие родственники умершего. «Василия Кирилловича не стало сегодня [9 января]. Ему было 98 лет», — рассказали родные Василия Каргопольцева. Ветеран-десантник был призван в ряды советской армии в декабре 1942 года в возрасте 17 лет. Перед отправкой на фронт юноша прошел обучение в Камышловском военно-пехотное училище. С 1943 по 1950 годы Василий Каргапольцев служил в воздушно-десантных войсках. В марте 1945 года воздушно-десантный корпус, в котором он находился, участие в разгроме танковой группы немцев под Будапештом. За это в марте 1945 года Каргопольцев получил благодарность от Верховного Главнокомандующего советских войск Иосифа Сталина. Ветеран имеет множество наград и медалей, в том числе, «За боевые заслуги». Одну из них он получил лишь спустя 60 лет после окончания Великой Отечественной войны. В 2020 году, в год 75-летия Победы, поздравить ветерана в Кунгур приехал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...