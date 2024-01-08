В Кунгуре скончался 98-летний ветеран, прошедший Великую Отечественную войну

09 января 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Василию Каргопольцеву было 98 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В городе Кунгур Пермского края 9 января скончался ветеран-десантник Василий Каргопольцев, прошедший Великую Отечественную войну. О смерти ветерана URA.RU сообщили близкие родственники умершего. «Василия Кирилловича не стало сегодня [9 января]. Ему было 98 лет», — рассказали родные Василия Каргопольцева. Ветеран-десантник был призван в ряды советской армии в декабре 1942 года в возрасте 17 лет. Перед отправкой на фронт юноша прошел обучение в Камышловском военно-пехотное училище. С 1943 по 1950 годы Василий Каргапольцев служил в воздушно-десантных войсках. В марте 1945 года воздушно-десантный корпус, в котором он находился, участие в разгроме танковой группы немцев под Будапештом. За это в марте 1945 года Каргопольцев получил благодарность от Верховного Главнокомандующего советских войск Иосифа Сталина. Ветеран имеет множество наград и медалей, в том числе, «За боевые заслуги». Одну из них он получил лишь спустя 60 лет после окончания Великой Отечественной войны. В 2020 году, в год 75-летия Победы, поздравить ветерана в Кунгур приехал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

В городе Кунгур Пермского края 9 января скончался ветеран-десантник Василий Каргопольцев, прошедший Великую Отечественную войну. О смерти ветерана URA.RU сообщили близкие родственники умершего. «Василия Кирилловича не стало сегодня [9 января]. Ему было 98 лет», — рассказали родные Василия Каргопольцева. Ветеран-десантник был призван в ряды советской армии в декабре 1942 года в возрасте 17 лет. Перед отправкой на фронт юноша прошел обучение в Камышловском военно-пехотное училище. С 1943 по 1950 годы Василий Каргапольцев служил в воздушно-десантных войсках. В марте 1945 года воздушно-десантный корпус, в котором он находился, участие в разгроме танковой группы немцев под Будапештом. За это в марте 1945 года Каргопольцев получил благодарность от Верховного Главнокомандующего советских войск Иосифа Сталина. Ветеран имеет множество наград и медалей, в том числе, «За боевые заслуги». Одну из них он получил лишь спустя 60 лет после окончания Великой Отечественной войны. В 2020 году, в год 75-летия Победы, поздравить ветерана в Кунгур приехал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.