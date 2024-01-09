Главный нарколог Свердловской области поддержал полный запрет вейпов в России

09 января 2024 в 20:42 Размер текста - 17 +

Олег Забродин выступает за полный запрет вейпов в стране Фото: Александр Мамаев © URA.RU Главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения Свердловской области Олег Забродин поддержал полный запрет вейпов в России. Об этом он заявил в программе «Акцент» на ОТВ-Екатеринбург. «В Свердловской области вейпами пользуются в основном дети. Но электронные испарители скоро полностью исчезнут. Во-первых, их просто запретят, во-вторых, это очень дорого. Долго это не сможет продолжаться. Запреты, безусловно, будут работать», — отметил Олег Забродин. В России с 1 марта 2024 года будут запрещены вейпы с ароматизаторами. Минздрав РФ подготовил список веществ, которые нельзя добавлять в электронные сигареты. Предполагается, что устройства в результате станут «невкусными» и потеряют свою привлекательность для любителей курения.

Главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения Свердловской области Олег Забродин поддержал полный запрет вейпов в России. Об этом он заявил в программе «Акцент» на ОТВ-Екатеринбург. «В Свердловской области вейпами пользуются в основном дети. Но электронные испарители скоро полностью исчезнут. Во-первых, их просто запретят, во-вторых, это очень дорого. Долго это не сможет продолжаться. Запреты, безусловно, будут работать», — отметил Олег Забродин. В России с 1 марта 2024 года будут запрещены вейпы с ароматизаторами. Минздрав РФ подготовил список веществ, которые нельзя добавлять в электронные сигареты. Предполагается, что устройства в результате станут «невкусными» и потеряют свою привлекательность для любителей курения.