Главный нарколог Свердловской области поддержал полный запрет вейпов в России

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Реабилитационный центр Урал без наркотиков. Екатеринбург, забродин олег
Олег Забродин выступает за полный запрет вейпов в стране Фото:

Главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения Свердловской области Олег Забродин поддержал полный запрет вейпов в России. Об этом он заявил в программе «Акцент» на ОТВ-Екатеринбург.

«В Свердловской области вейпами пользуются в основном дети. Но электронные испарители скоро полностью исчезнут. Во-первых, их просто запретят, во-вторых, это очень дорого. Долго это не сможет продолжаться. Запреты, безусловно, будут работать», — отметил Олег Забродин.

В России с 1 марта 2024 года будут запрещены вейпы с ароматизаторами. Минздрав РФ подготовил список веществ, которые нельзя добавлять в электронные сигареты. Предполагается, что устройства в результате станут «невкусными» и потеряют свою привлекательность для любителей курения.

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Главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения Свердловской области Олег Забродин поддержал полный запрет вейпов в России. Об этом он заявил в программе «Акцент» на ОТВ-Екатеринбург. «В Свердловской области вейпами пользуются в основном дети. Но электронные испарители скоро полностью исчезнут. Во-первых, их просто запретят, во-вторых, это очень дорого. Долго это не сможет продолжаться. Запреты, безусловно, будут работать», — отметил Олег Забродин. В России с 1 марта 2024 года будут запрещены вейпы с ароматизаторами. Минздрав РФ подготовил список веществ, которые нельзя добавлять в электронные сигареты. Предполагается, что устройства в результате станут «невкусными» и потеряют свою привлекательность для любителей курения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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