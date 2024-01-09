В пяти городах ХМАО отменили уроки у школьников

В пяти городах отменены занятия в школах из-за непогоды Фото: Анна Майорова © URA.RU

В пяти городах ХМАО отменены уроки в школе у детей второй смены из-за морозов. Информация об этом размещена на интернет-портале «Госуслуги Югры».

«Занятия второй смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления: температура -28.1°, ветер 1 м/с», — сообщается на портале о ситуации в Белоярском.

Также занятия для 1-4 классов отменены в городах Нягань, Советский, Урай и Югорск. В деревне Кимкьясуй отменены занятия с 1-го по 11-й класс, в деревнях Ломбовож, Нижние Нарыкары, Чемаши, Щекурья с 1-го по 8-й, в Ушье и Хулимсунте с 1-го по 4-й.