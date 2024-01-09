09 января 2024

В пяти городах ХМАО отменили уроки у школьников

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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, парта, каникулы, школа, среднее образование, образование, школьная парта, пустые парты
В пяти городах отменены занятия в школах из-за непогоды Фото:

В пяти городах ХМАО отменены уроки в школе у детей второй смены из-за морозов. Информация об этом размещена на интернет-портале «Госуслуги Югры».

«Занятия второй смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления: температура -28.1°, ветер 1 м/с», — сообщается на портале о ситуации в Белоярском.

Также занятия для 1-4 классов отменены в городах Нягань, Советский, Урай и Югорск. В деревне Кимкьясуй отменены занятия с 1-го по 11-й класс, в деревнях Ломбовож, Нижние Нарыкары, Чемаши, Щекурья с 1-го по 8-й, в Ушье и Хулимсунте с 1-го по 4-й.

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В пяти городах ХМАО отменены уроки в школе у детей второй смены из-за морозов. Информация об этом размещена на интернет-портале «Госуслуги Югры». «Занятия второй смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления: температура -28.1°, ветер 1 м/с», — сообщается на портале о ситуации в Белоярском. Также занятия для 1-4 классов отменены в городах Нягань, Советский, Урай и Югорск. В деревне Кимкьясуй отменены занятия с 1-го по 11-й класс, в деревнях Ломбовож, Нижние Нарыкары, Чемаши, Щекурья с 1-го по 8-й, в Ушье и Хулимсунте с 1-го по 4-й.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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