Мэр Нижнего Тагила похвастался котельными, за которыми можно следить онлайн. Видео

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Пресс-тур по новым домам "Группы ЛСР" на Урале. Екатеринбург, котельная, жк хрустальные ключи
В Нижнем Тагиле в прошлом году запустили сразу пять новых котельных Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) запустили сразу пять новых котельных, за которыми можно следить через приложение на смартфоне. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте».

«Сразу пять новых котельных запустили в прошлом году. Они снабжают теплом тысячи жителей города и социальные объекты. К примеру, в котельной УПИ все оборудование заменено на современное. Работает в автоматическом режиме. А следить за ним можно при помощи приложения на телефоне», — рассказал Пинаев.

В Свердловскую область пришли морозы, поэтому фокус властей на работе коммунальной инфраструктуры. В некоторых районах температура воздуха опускалась до -29 градусов.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) запустили сразу пять новых котельных, за которыми можно следить через приложение на смартфоне. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте». «Сразу пять новых котельных запустили в прошлом году. Они снабжают теплом тысячи жителей города и социальные объекты. К примеру, в котельной УПИ все оборудование заменено на современное. Работает в автоматическом режиме. А следить за ним можно при помощи приложения на телефоне», — рассказал Пинаев. В Свердловскую область пришли морозы, поэтому фокус властей на работе коммунальной инфраструктуры. В некоторых районах температура воздуха опускалась до -29 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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