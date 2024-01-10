Полпред Якушев поставил регионам УрФО задачу на время аномальных морозов

На Урале в ближайшие недели ожидается холодная погода, поэтому каждый регион должен быть готов к тому, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение в домах потребителей. Об этом во время совещания с главными федеральными инспекторами заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, сообщается на сайте полпредства.
«Все службы должны четко выполнять регламенты, определяющие их действия при нештатных ситуациях в сфере теплоснабжения», — заявил Якушев. В новогодние праздники, по его словам, все прошло спокойно и штатно. Когда случались коммунальные аварии, меры принимали оперативно. Региональным властям он поставил задачу продолжать держать ситуацию с теплоснабжением на личном контроле.
Крупная коммунальная авария произошла, в частности, в Екатеринбурге 9 января. Без тепла остались 31,5 тысяч человек. В ситуации разбирается следственный комитет.
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