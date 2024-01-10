Полпред Якушев поставил регионам УрФО задачу на время аномальных морозов

10 января 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев провел совещание с федеральными инспекторами Фото: Георгий Бергал © URA.RU На Урале в ближайшие недели ожидается холодная погода, поэтому каждый регион должен быть готов к тому, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение в домах потребителей. Об этом во время совещания с главными федеральными инспекторами заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, сообщается на сайте полпредства. «Все службы должны четко выполнять регламенты, определяющие их действия при нештатных ситуациях в сфере теплоснабжения», — заявил Якушев. В новогодние праздники, по его словам, все прошло спокойно и штатно. Когда случались коммунальные аварии, меры принимали оперативно. Региональным властям он поставил задачу продолжать держать ситуацию с теплоснабжением на личном контроле. Крупная коммунальная авария произошла, в частности, в Екатеринбурге 9 января. Без тепла остались 31,5 тысяч человек. В ситуации разбирается следственный комитет.

На Урале в ближайшие недели ожидается холодная погода, поэтому каждый регион должен быть готов к тому, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение в домах потребителей. Об этом во время совещания с главными федеральными инспекторами заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, сообщается на сайте полпредства. «Все службы должны четко выполнять регламенты, определяющие их действия при нештатных ситуациях в сфере теплоснабжения», — заявил Якушев. В новогодние праздники, по его словам, все прошло спокойно и штатно. Когда случались коммунальные аварии, меры принимали оперативно. Региональным властям он поставил задачу продолжать держать ситуацию с теплоснабжением на личном контроле. Крупная коммунальная авария произошла, в частности, в Екатеринбурге 9 января. Без тепла остались 31,5 тысяч человек. В ситуации разбирается следственный комитет.